Thị trường thực phẩm sau Tết dồi dào, giá cả ổn định

Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thị trường hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm thiết yếu trên địa bàn tỉnh tương đối dồi dào, đa dạng, đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Bên cạnh sức mua bắt đầu tăng trở lại, giá cả cơ bản đã hạ nhiệt so với những ngày trước Tết.

Theo ghi nhận, bắt đầu từ ngày mùng 2 nhiều tiểu thương tại các chợ lớn, nhỏ trên địa bàn TP.Pleiku đã bán hàng trở lại. Tuy nhiên từ ngày mùng 7 đến nay không khí mua bán mới bắt đầu sôi động. Hàng thực phẩm được các tiểu thương bày bán khá dồi dào, phong phú, giá cả tương đối ổn định, đã trở về mức như ngày thường. Đặc biệt mặt hàng rau xanh, củ quả tương đối hút khách, được nhiều người lựa chọn với mức giá hợp lý, giảm nhiều so với những ngày giáp Tết.

Bà Lưu Thị Thanh Thủy – Tiểu thương Chợ Hoa Lư nói: “Chợ bữa giờ giá cũng bình thường thôi, trong Tết thì nó đắt hơn ngày thường, giờ rau cũng ổn định, phong phú rồi. Giá cả bình ổn, nói chung dân họ đi cũng bình thường”.

Một người mua hàng cũng nói: “Tôi mới bắt đầu đi chợ từ ngày hôm qua , giờ thấy giá cũng được, bình ổn lại, trước Tết cũng cao hơn chút”.

Bên cạnh rau củ thì mặt hàng hải sản tươi sống cũng hút khách hàng mặc dù giá cả vẫn ở cao mức cao do lượng hàng nhập về ít. Riêng mặt hàng thịt heo mặc dù đã hạ nhiệt so với những ngày giáp Tết nhưng so với giá ngày thường vẫn cao hơn từ 5.000 – 10.000 đồng/kg tùy loại do các lò mổ vẫn hoạt động rất hạn chế. Tuy nhiên mặt hàng này hiện tiêu thụ khá chậm, nguyên nhân được các tiểu thương cho rằng do lượng thịt heo người dân mua trữ để ăn Tết vẫn còn nên nhu cầu mua sắm ít lại.

Bà Nguyễn Thị Cẩm – Tiểu thương Chợ Hoa Lư cho biết: ‘Bán lại ngày mùng 3 Tết, giá thịt cũng bình thường, giá có lên chút đỉnh thôi chứ không nhiều. Chênh lệch nhau 1 ký khoảng 5 ngàn vì sau Tết người ta mổ heo ít lại”.

Bên cạnh các mặt hàng thực phẩm thì mặt hàng hoa, trái cây cũng được nhiều người lựa chọn mua sắm do nhu cầu cúng đầu năm. Theo phản ánh của các tiểu thương, hiện giá hoa đã hạ nhiệt hơn nhiều so mới trước Tết, đặc biệt là hoa Lay ơn. Hiện giá bán một bó hoa Lay ơn dao động từ 30.000 – 50.000 đồng/bó 10 bông.

Bà Bùi Thị Liên – Tiểu thương nói: “Bán từ mùng 3 Tết, lượng người mua cũng tạm không bằng mọi năm nhưng không ế lắm. Giá hoa năm nay cũng được giá chứ không như mấy năm. Đầu năm hoa nhập về ít hơn do cuối năm vừa rồi hoa được hơn, đắt hơn nên đầu năm nay giá ổn định hơn mấy năm”.

Mặc dù sức mua đang bắt đầu tăng lên nhưng lượng hàng hóa bán ra vẫn thấp so với bình thường. Nhiều tiểu thương hy vọng từ ngày mùng 10 tháng Giêng trở đi sức mua sẽ bắt tăng trở lại./.

Lê Thư, Minh Trung

