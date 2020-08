Thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập trước ngày khai giảng

Chỉ còn vài ngày nữa là đã đến ngày khai giảng năm học 2020-2021. Hiện nay, tại các nhà sách lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh đều đông đúc học sinh và phụ huynh đến thăm quan mua sắm sách vở và đồ dùng học tập trước năm học mới. Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên bắt đầu thay đổi chương trình phổ thông mới, bắt đầu từ khối lớp 1. Do vậy nhu cầu mua sắm SGK lớp 1 cũng tăng cao và có nhiều lựa chọn so với năm trước. Ghi nhận của phóng viên tại một số nhà sách trên địa bàn tỉnh.

Ghi nhận tại các nhà sách trên địa bàn TP.Pleiku, thời điểm này, các mặt hàng sách vở, đồ dùng học tập được bày bán với số lượng lớn, ngay tại vị trí trung tâm để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người mua lựa chọn. Để thuận tiên, nhân viên đã đóng sẵn từng bộ sách theo khối, giúp phụ huynh đỡ mất thời gian tìm kiếm, chỉ cần lựa chọn thêm sách tham khảo, sách nâng cao…Nhìn chung, năm nay giá cả các mặt hàng không có gì biến động so với năm ngoái. Riêng về sách giáo khoa, giá SGK lớp 1 tăng gần 3 lần, còn lại không thay đổi.

Anh Đào Bích Trường – Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Gia Lai cho biết : ” Năm nay khác với mọi năm là có chương trình thay đổi sách lớp 1. Trên địa bàn tỉnh Gia Lai mình phát hành 2 bộ. Bộ Kết nối tri thức và bộ Cánh diều. Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Gia Lai phân phối 2 bộ sách nói trên. Đến thời điểm bây giờ, hệ thống đại lý của Công ty nằm ở 17 huyện, thị xã, thành phố cũng đã đầy đủ sách; đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời sách và thiết bị trường học cho ngành giáo dục tỉnh “.

Riêng về SGK lớp 1 áp dụng cho chương trình phổ thông mới năm nay, do có sự thay đổi về việc mỗi trường sử dụng các bộ sách khác nhau do vậy đa phần ở các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh, phụ huynh đều nhờ nhà trường đặt mua sách cho con em mình để đảm bảo sự thống nhất. Chính vì vậy góp phần thuận tiên hơn cho việc thống kê, ước lượng số lượng sách cần ngay từ đầu hè, do vậy đảm bảo đủ cung ứng cho học sinh.

Chị Lê Thị Ánh Tuyết – Nhà sách Mạnh Hùng, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa cho biết: “Mấy ngày gần đây lượng khách đến mua đông hơn. Gía cả các mặt hàng thì cũng như năm ngoái. Riêng sách lớp 1 thì phụ huynh đến hỏi thăm nhiều nhưng không mua, chủ yếu họ đặt nhà trường mua giùm”.

Theo ghi nhận, hầu hết các nhà sách trên địa bàn đều áp dụng chương trình khuyến mãi, giảm giá cho mặt hàng SGK, sách tham khảo nhằm thu hút khách hàng tham quan và mua sắm trong từ đầu hè đến nay. Ngoài ra, tại các cửa hàng, quầy tạp hóa trên những tuyến đường chính của trung tâm thành phố Pleiku cũng trưng bày nhiều loại đồ dùng như cặp, ba lô, túi xách với kiểu dáng, màu sắc đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu mua sắm của phụ huynh và học sinh.

Trương Trang, Xuân Huy

