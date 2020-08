Thị trường rau xanh ổn định trong mùa dịch Covid-19

Trước những diễn biến mới nhất của dịch Covid-19, tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ổn định hơn so với đợt dịch trước, đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu, bình ổn giá cho người dân. Riêng thị trường rau xanh tương đối ổn định, mặc dù lượng tiêu thụ và giá cả có giảm nhưng không đáng kể vì nguồn cung dồi dào, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân.

Theo tìm hiểu tại vùng trồng rau An Phú, thành phố Pleiku, do tình hình thời tiết năm nay mưa ít hơn nên nhiều loại rau, củ, quả trên địa bàn vẫn đảm bảo năng xuất, sản lượng, nhất là các loại rau ăn lá. Hiện người dân đang bước vào thu hoạch, theo tìm hiểu, mặc dù giá các loại rau, quả có giảm hơn so với cách đây khoảng 10 ngày nhưng với giá bán hiện tại nông dân vẫn có lời, trong đó giá hành dao động từ 12.000 đến 14.000 đồng/kg; bí đao từ 12.000 đến 13.000 đồng/kg; đậu ve 11.000 kg tại vườn. Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu của thị trường, hiện nhiều hộ dân đã liên kết với nhau để thành lập nông hội, HTX để sản xuất rau an toàn, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.

Ông Võ Thanh Hải – Thành viên HTX Nông nghiệp Dịch vụ An Phú Thịnh, xã An Phú, TP Pleiku cho biết: “Giá rau mấy ngày nay có giảm hơn so với 10 ngày trước, tuy nhiên so với giá hiện tại thì sau khi trừ chi phí nông dân vẫn có lời. HTX ngay từ đầu làm thì hướng theo sản xuất rau an toàn nên từ khâu làm đất cho tới chọn giống, chăm sóc đều theo tiêu chuẩn VietGap để cung cấp rau an toàn cho người tiêu dùng”.

Theo các thương lái thu mua rau, so với đợt dịch Covid-19 trước, đợt dịch này người dân đã chủ động được nguồn hàng, đảm bảo cung cấp cho nhu cầu của thị trường. Mặc dù giá cả có giảm hơn do lượng tiêu thụ tại các tỉnh miền Trung thấp, tuy nhiên nhìn chung tình hình giá cả cả ổn định hơn so với thời điểm nay những năm trước. Đặc biệt các loại củ quả như bí đao, đậu ve, dưa leo vẫn ở mức cao, đảm bảo nguồn thu nhập cho người nông dân.

Bà Nguyễn Thị Minh Lệ – Thôn 2, Xã An Phú, TP Pleiku nói: “Rau xuất đi các tỉnh miền trung, giá cả nói chung ổn định hơn so với các năm, tuy nhiên từ ngày có dịch đến giờ thị trường tiêu thụ chậm, chợ búa ế nên bán hàng bán ít lại. Như bí đao, đậu ve có giá, cao hơn so với các năm”.

Xã An Phú là vùng trồng rau tương đối lớn tại thành phố Pleiku với trên 310 ha rau màu các loại. Những năm qua, bên cạnh khuyến khích người dân tập trung sản xuất các loại rau phù hợp, tránh mở rộng diện tích để đảm bảo nguồn thu, địa phương cũng hỗ trợ người dân thành lập các Hợp tác xã, nông hội rau, hoa để mở rộng quy mô sản xuất, liên kết tiêu thụ nông sản, ổn định đầu ra cho sản phẩm. Từ đó giúp người trồng rau yên tâm sản xuất, gắn bó lâu dài với nghề trồng rau./.

Lê Thư – Thiên Thanh – Phi Long

