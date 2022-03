Thị trấn Kbang – Điển hình trong xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng dân quân

Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng quan trọng tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của Nhân dân; góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Thời gian qua, thị trấn Kbang luôn quan tâm xây dựng lực lượng dân quân vững về số lượng, mạnh về chất lượng, phát huy vai trò của lực lượng này trong bảo đảm quốc phòng – an ninh, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh ở địa phương.