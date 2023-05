Thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm 81-05D thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm Cao nguyên

Hôm nay (ngày 30.5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm Cao Nguyên có địa chỉ tại Lô số C50, Cụm Công nghiệp Diên Phú, Thôn 3, xã Diên Phú, thành phố Pleiku về hành vi nhận hối lộ để nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trái quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra đến nay xác định: Năm 2021 và năm 2022, trong quá trình kiểm định xe cơ giới, các bị can gồm: Trần Minh Lượng (sinh năm 1970) là Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D và Lê Đình Vượng (sinh năm 1982) là Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D đã nhận tiền của nhiều cá nhân nhằm hợp thức hóa hồ sơ nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trái quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 22.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Nhận hối lộ, xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm Cao nguyên theo quy định tại Khoản 3, Điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D.

Đoàn Bình

Lượt xem: