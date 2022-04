Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai – một năm vượt khó

Biến áp lực thành động lực, vượt qua năm 2021 với nhiều khó khăn và thách thức, Gia Lai đã đạt được thành công trên nhiều lĩnh vực, thực hiện tốt “mục tiêu, nhiệm vụ kép”. Kết quả đó là tổng hòa của sự linh hoạt, thi đua vượt khó và sẵn sàng bứt phá thành công cho mỗi mục tiêu lớn, được các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị của địa phương quyết tâm làm tốt ngay từ đầu năm.

Năm 2021 đặt ra không ít khó khăn, thách thức cho các tỉnh thành trong cả nước, trong đó làn sóng đại dịch Covid -19 bước sang đợt dịch thứ 4 gây hậu quả nghiêm trọng, tác động tiêu cực trên hầu hết các mặt kinh tế- đời sống xã hội. Và Gia Lai không phải là một ngoại lệ, song với quyết tâm chính trị cao nhất, sự đồng lòng ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, Gia Lai đã triển khai phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Gia Lai giàu mạnh, văn minh ”. Nhờ đó, không chỉ vượt qua một năm đầy biến động mà Gia Lai còn đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong năm 2021.

Năm 2021, 17/21 chỉ tiêu của tỉnh Gia lai đã đạt và vượt kế hoạch năm, tốc độ tăng sản phẩm GRDP, GRDP bình quân đầu người, giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thu ngân sách, kim ngạch xuất- nhập khẩu đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP tăng 9,7% so với năm 2020, công nghiệp – xây dựng tăng 22%, thuế sản phẩm tăng 64%. Thu ngân sách nhà nước đạt 7.881 tỷ đồng, tăng trên 3.000 tỷ đồng so với năm 2020, bằng 173% dự toán TW giao, bằng 156,2% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh đạt 70.000 tỷ đồng, tăng hơn 2,4 lần so với cùng kỳ. Giữa những tác động tiêu cực từ dịch Covid-19, biến động địa chính trị, kinh tế của thế giới, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Gia Lai năm 2021 vẫn đạt cao nhất từ trước đến nay và đứng thứ 3 toàn quốc. Trong bối cảnh nhiều địa phương trong cả nước tăng trưởng âm, có thể nói đây là một trong những thành tựu hết sức quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Gia Lai, để từ đó tạo thêm tiềm lực, củng cố quốc phòng an ninh, phòng, chống đại dịch Covid-19 thành công và phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Kiêm GĐ Công ty TNHH Vĩnh Hiệp cho biết: “Hạnh phúc nhất là năm nay chúng tôi tăng trưởng rất tốt, vì xuất khẩu cà phê, hồ tiêu…Đây là một động lực mà từ hiệp định thương mại tự do mở ra. Là qua trình nỗ lực rất tốt từ cán bộ công nhân viên công ty được hình thành từ lâu. Vì thế sự tăng trưởng đó cũng là tất yếu trong cái mùa dịch Co vid hiện nay”.

Ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết: “Các doanh nghiệp đã đánh giá rất cao khi đầu tư vào Gia Lai, nhất là các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, hình thành nhà máy chế biến nông sản,theo chuỗi sản phẩm. Như vậy có thể nói Gia Lai là điểm đến cho các doanh nghiệp trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2022 đề ra là 8,65%, cao hơn mức trung bình hằng năm do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Tin tưởng rằng với sự lãnh đạo của UBND tỉnh, theo Nghị quyết 168 về thích ứng linh hoạt. Gia Lai sẽ đạt được mục tiêu đề ra”.

Với 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, gồm “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Gia Lai đã cụ thể hóa thành các phong trào thi đua của địa phương, ban hành Kế hoạch, Chỉ thị để triển khai thực hiện, gắn với yêu cầu thực tế. Những con số ấn tượng mà Gia Lai đã đạt được trong năm 2021 cũng đã khẳng định hướng đi đúng trong công tác thu hút đầu tư, mở rộng kêu gọi thực hiện các chương trình, dự án khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh, như năng lượng tái tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi, trồng trọt… ghi nhận sự chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn của người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đó cũng chính là tiền đề quan trọng cho những mục tiêu lớn của năm 2022 và những năm tiếp theo.

Ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh, Chủ tịch HĐTĐ-KT tỉnh Gia Lai cho biết: “Năm 2022 chúng ta sẽ tiếp tục trước hết khôi phục và phát triển kinh tế một cách mạnh mẽ hơn theo chủ trương của Đảng. Nhiệm vụ lớn nhất mà tỉnh đang phát động đó là, chúng ta làm thế nào để nâng cao kỉ cương kỉ luật, trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao thực thi công vụ, của tất cả hệ thống chính trị, cùng đồng lòng tham gia, nghiên cứu các biện pháp để tổ chức thực hiện các chỉ tiêu mà HĐND đã đề ra trong năm 2022. Nữa là tạo ra phong trào thi đua sôi nổi toàn dân, mỗi cấp ngành phải có cách làm riêng để hưởng ứng sâu rộng, xem đây là tiền đề để chúng ta bứt tốc, đạt được kết quả bền vững. Chúng ta phải làm nhanh hơn, hiệu quả hơn. Muốn làm được những nội dung này, chúng ta phải có phong trào riêng, có hình thức thi đua riêng để tổ chức thực hiện cho hiệu quả”.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, đồng thời cũng sẽ là năm có khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thiên tai, dịch bệnh, tác động của tình hình thế giới. Tuy nhiên, xác định, “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, “trong nguy có cơ”…và “càng khó khăn càng phải nỗ lực thi đua” như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai quyết tâm đồng sức, đồng lòng, vượt khó, lập thành tích cao nhất chào mừng kỉ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022), thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 và các năm tiếp theo.

Nhóm PV

Lượt xem: