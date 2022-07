Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Sáng nay (ngày 7/7), Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Thanh tra. Đồng chí Đoàn Hồng Phong – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã triển khai 4.257 cuộc thanh tra hành chính và 77.770 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó phát hiện vi phạm về kinh tế 25.022 tỷ đồng, 9.623 ha đất. Trong đó: Kiến nghị thu hồi 10.268 tỷ đồng và 134 ha đất; ban hành 57.154 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4.243 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 1.682 tập thể và 2.676 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét xử lý 163 vụ, 89 đối tượng. Trong công tác chống tham nhũng, kết quả phát hiện số vụ việc tham nhũng và số người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm do để xảy ra tham những tăng so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, ngành Thanh tra cũng đã tập trung rà soát giải quyết các khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng.

Để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để thảo luận về các vấn đề dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như về đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư công, chứng khoán, giá cả, kinh doanh xăng dầu…với mục tiêu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra, nhất là lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Ngành Thanh tra Việt Nam sắp tới.

Trương Trang, Huy Toàn

