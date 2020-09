Thành phố Pleiku tăng cường lập lại trật tự khu vực trước cổng Bệnh viện

Trước yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid -19, hạn chế tập trung đông người, đảm bảo an ninh trật tự trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thành phố Pleiku đã chỉ đạo phường Phù Đổng tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phối hợp với Trung tâm y tế thành phố kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm khu vực vỉa hè trước cổng bệnh viện.

Theo đó, thành phố đã tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh không bày bán hàng hóa ngoài phạm vi cho phép, xe ô tô đậu đỗ, đón trả khách đúng nơi quy định. Đồng thời, đoàn đã tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 10 quán ăn, cà phê, giải khát tại khu vực gần bệnh viện tỉnh. Qua kiểm tra có 01 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính. Thời gian tới, thành phố tiếp tục tuyên truyền đến các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị tại khu vực trên, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần tạo thuận lợi trong đi lại và mỹ quan đô thị, xây dựng thành phố khang trang sạch – đẹp./

CTV Bá Bính (TP.Pleiku)

