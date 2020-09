Thành phố Pleiku sơ kết công tác tháng 8 -triển khai nhiệm vụ  tháng 9/2020.

UBND thành phố Pleiku vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay tới cuối năm 2020.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 cho thấy: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Pleiku đạt trên 679 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu: Chỉ số giá tiêu dùng, lượng hàng hoá vận chuyển, giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ, tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bạch hầu, phòng chống khô hạn, phòng cháy chữa cháy được chỉ đạo thường xuyên. Quốc phòng – quân sự địa phương được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, số vụ phạm pháp ma túy giảm so với tháng trước.

Triển khai nhiệm vụ tháng 9, UBND thành phố chỉ đạo các ngành, địa phương khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đồng thời chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện các giải pháp thu nợ thuế, chú trọng phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, các dịch bệnh mùa hè, ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Lễ đón nhận Quyết định của Chính phủ công nhận Pleiku là Đô thị Loại I trực thuộc tỉnh./.

CTV Thy Huấn – Bá Bính (TP Pleiku)

