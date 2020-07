Thành phố Pleiku Sơ kết công tác Quốc phòng Quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2020

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Pleiku vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Trong đó, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp lực lượng công an tổ chức 5 đợt tuần tra kiểm soát địa bàn với trên 3.200 người tham gia bảo vệ an toàn dịp lễ tết, các sự kiện chính trị của tỉnh và thành phố. Phối hợp với đảng ủy cơ sở bảo đảm an ninh an toàn cho đại hội đảng bộ cấp cơ sở, chủ động xây dựng kế hoạch và phương án, cơ sở vật chất, trang bị đảm bảo cách ly phòng, chống dịch Covid-19; làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao, với 220 tân binh … Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Pleiku tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ; bảo đảm thành công đại hội đảng bộ thành phố; chỉ đạo huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, hoàn thành tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2020.

Tại Hội nghị, UBND thành phố đã khen thưởng 8 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Phòng không nhân dân giai đoạn 2015-2020./.

CTV Thy Huấn – Bá Bính (TP Pleiku)

