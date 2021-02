Thành phố Pleiku họp triển khai tăng cường công tác phòng chống dịch Covid -19.

Sáng ngày 16 tháng 2, thành phố Pleiku đã họp triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Trong dịp nghỉ Tết nguyên đán trên địa bàn thành phố không ghi nhận ca dương tính với Covid 19, dưới sự chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng thành phố đồng loạt ra quân làm công tác đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền phòng, chống dịch trong dịp tết. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố dịp trước, trong và sau tết ổn định, người dân trên địa bàn đón Tết an toàn. Tuy nhiên, trước sự diễn biến của dịch Covid – 19 đang phức tạp xảy ra tại các địa phương trên cả nước, để người dân không lơ là chủ quan, ông Nguyễn Hữu Quế- Chủ tịch UBND thành phố Pleiku đã yêu cầu các xã, phường thường xuyên ra quân tuyên truyền nhắc nhở người dân, hộ kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, yêu cầu các quán ăn, cà phê, giải khát ký cam kết thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang nơi công cộng, đảm bảo an ninh trật tự khu vực kinh doanh, kiểm tra xử phạt các cơ sở karaoke, vũ trường, matxa, dịch vụ trò chơi điện tử công cộng… không chấp hành các quy định. Bên cạnh đó, các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục tập trung quản lý chặt các trường hợp đang cách ly, từ vùng dịch trở về phải khai báo y tế, thực hiện cách ly theo quy định, tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ y tế để công tác phòng dịch đạt hiệu quả cao./.

CTV Bá Bính (TP.Pleiku)

