Thành phố Pleiku gặp mặt cán bộ hưu trí năm 2020

Ngày 6 tháng 01 năm 2020, thành phố Pleiku đã tổ chức gặp mặt hơn 140 cán bộ hưu trí đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn thành phố.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo UBND thành phố Pleiku đã thông báo một số tình hình kinh tế -xã hội năm 2019 và những định hướng phát triển năm 2020. Theo đó năm 2019, thành phố thực hiện cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Thành phố đã được Thủ tướng chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tình hình an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố gửi lời chúc Tết đến cán bộ hưu trí một năm mới An khang, Thịnh vượng, đồng thời mong muốn các cán bộ hưu trí đã nghỉ hưu nhưng vẫn luôn quan tâm theo dõi và góp ý xây dựng cho thành phố ngày càng phát triển, phồn vinh./

CTV Hải Yến – Minh Trang (TP.Pleiku)

