Thành phố Pleiku đẩy mạnh việc giảng dạy an toàn giao thông cho học sinh bậc mầm non, tiểu học

Đổi mới phương pháp, lồng ghép giảng dạy an toàn giao thông cho học sinh bậc học mầm non, tiểu học hiện được ngành Giáo dục thành phố Pleiku chú trọng triển khai. Thông qua việc “học mà chơi, chơi mà học”, những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ dần được các em tiếp thu, góp phần hình thành ý thức mỗi khi tham gia giao thông.

Việc giảng dạy an toàn giao thông như thế này giờ được các trường mầm non tại thành phố Pleiku lồng ghép, chia thành từng chủ đề để các bé dễ hiểu, dễ tiếp thu. Không áp đặt kiến thức, tại mỗi tiết học, giáo viên sẽ là những người chủ động giảng dạy kỹ năng phù hợp với từng độ tuổi.

Đặc biệt, để học sinh dễ tiếp thu kiến thức, các trường cũng thường xuyên tổ chức nhiều tiết học thực hành để cho các bé nhận biết, tham gia giao thông đúng cách. Thông qua việc đổi mới, lồng ghép phương pháp giảng dạy đã giúp các bé từng bước nhận biết được các quy định cơ bản của Luật Giao thông đường bộ.

Em Phạm Lê Thy Phương – Lớp Lá 1, Trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố Pleiku, Gia Lai nói: “Đèn xanh thì con sẽ nói với ba mẹ ơi đi đi, còn đèn đỏ thì con sẽ nói ba mẹ dừng lại”.

Cô Phan Thị Huế – Trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Mô hình dạy an toàn giao thông trong trường mầm non thì chủ yếu giúp các cháu phân biệt được các hướng đi, các hướng dừng và có thể giúp các cháu tự tin, thoải mái hơn khi mà mình được thực hành trên mô hình này”.

Để giúp các em từng bước hình thành ý thức, hiểu, chấp hành tốt Luật Giao thông đường ở lứa tuổi mầm non, tiểu học cần một quá trình giảng dạy lâu dài. Chính vì vậy, để góp phần phát huy hiệu quả tốt nhất việc giảng dạy an toàn giao thông, các giáo viên đã chủ động tìm hiểu, sưu tầm các nội dung và lồng ghép trong từng bài giảng sao cho phù hợp với từng độ tuổi.

Thầy Trương Tiến Sỹ – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Những hình ảnh sinh động đó thì giúp các em dễ nhận biết, dễ nắm bắt và dễ hiểu để thực hiện giảng dạy an toàn giao thông ở các khối lớp khác nhau. Chẳng hạn như đi bộ thế nào và đi phần đường thế nào cho đúng tùy theo từng cấp độ. Giáo viên cũng phải tìm hiểu, sưu tầm tranh ảnh rồi sử dụng công nghệ thông tin để minh họa cho các em trong các tiết dạy sinh động, giúp các em hiểu bài”.

Đến thời điểm này, 100% trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Pleiku đều lồng ghép, thực hiện giảng dạy an toàn giao thông cho học sinh. Đây là tiền đề quan trọng để từng bước hình thành “văn hoá giao thông” trong mỗi học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

