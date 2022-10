Thành lập “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại khu dân cư

Ngày 4-10, UBND phường Diên Hồng (TP. Pleiku) phối hợp với Công an TP. Pleiku tổ chức ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại tuyến đường Hoàng Văn Thụ (tổ dân phố 2, phường Diên Hồng). Đây là mô hình đầu tiên trên địa bàn TP. Pleiku.

Mô hình có sự tham gia của 21 hộ gia đình, mỗi thành viên trang bị các phương tiện chữa cháy; cài đặt và sử dụng thành thạo App “Báo cháy 114”. Khi có tình huống bất ngờ về cháy nổ, tổ liên gia sẽ báo cáo lên cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời tổ chức lực lượng và các phương tiện chữa cháy ứng cứu. Thông qua mô hình nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về công tác PCCC, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, kiềm chế và làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân do cháy, nổ gây ra tại khu dân cư. Tại buổi ra mắt, các thành viên tổ liên gia đã cùng ký cam kết thực hiện “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và được cán bộ Đội cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Pleiku hướng dẫn thực hành sử dụng một số phương tiện chữa cháy tại chỗ, đồng thời thực hành diễn tập phương án PCCC tại khu vực đường Hoàng Văn Thụ (tổ 2, phường Diên Hồng).

CTV Bá Bính (TP Pleiku)

