Tháng 7, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm nhẹ

Theo số liệu thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng nhẹ ở mức 0,37% so với tháng 6, tăng 0,95% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng tăng 1,59% so với cùng kỳ.