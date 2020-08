Tha tù trước thời hạn có điều kiện – Chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước dịp Quốc khánh 2/9

Giảm án, đặc xá và đặc biệt là tha tù trước thời hạn có điều kiện được xem là một trong những chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta trước các ngày lễ lớn của đất nước mà dịp Quốc khánh 2/9 là một trong những dịp như thế. Đây là lúc mỗi người từng phạm tội nhận ra sai trái của mình để có ý thức khắc phục, hướng thiện và hiểu rõ hơn trách nhiệm bản thân đối với cộng đồng, xã hội.

Trại giam Gia Trung thuộc Cục C10 – Bộ Công an những ngày cuối tháng 8 trở nên rộn ràng và đông đúc hơn so với ngày thường. Hơn 530 phạm nhân của các phân trại đón nhận thông tin rất vui khi được giảm án, tha tù trước thời hạn có điều kiện đúng dịp Quốc khánh 2/9.

Anh Bùi Văn Đỉnh – Xã Ayun,Mang Yang, Gia Lai xúc động nói: “Chúng tôi rất vui mừng được sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước giúp sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng, về với gia đình dịp lễ 2/9 này. Tôi cảm ơn chính sách của Đảng, Nhà nước”.

Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, tại trại giam Gia Trung đứng chân trên địa bàn huyện Mang Yang có 534 phạm nhân được hưởng chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước với 8 người giảm hết thời hạn, 20 người tha tù có điều kiện trước thời hạn. Đối với những người được tha tù có điều kiện trước thời hạn thì đây là điều kiện quan trọng giúp họ làm lại cuộc đời ngay từ khi vẫn còn chịu án.

Anh Hồ Việt Cường – Xã Đak Hà, Kon Tum cũng bày tỏ: “Được tha tù trước thời hạn có điều kiện đúng dịp Quốc khánh 2/9, tôi rất hạnh phúc. Tôi rất lấy làm sung sướng, hạnh phúc khi được sự quan tâm của hội đồng Giám thị đã trao quyết định để trở về địa phương. Tôi về địa phương cải tạo xin hứa sẽ cải tạo tốt để trở thành công dân tốt cho xã hội”.

Niềm vui đón Quốc khánh 2/9 được nhân đôi không chỉ với các phạm nhân hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước mà còn là cơ hội đoàn viên cho không ít bậc làm cha, làm mẹ, làm vợ, mang lại niềm hạnh phúc vỡ òa đối với nhiều gia đình khi đón nhận người thân trở về trong vòng tay yêu thương.

Chị H’Rưng (Vợ anh Đỉnh)– xã Ayun, Mang Yang, Gia Lai vui vẻ cho biết: “Chồng tôi được tha tù dịp Quốc khánh 2/9 này làm gia đình tôi mừng lắm. Tôi cảm ơn rất nhiều cán bộ phân trại số 4, trại Gia Trung đã cải tạo, giúp đỡ để chồng tôi sớm trở về với gia đình”.

Thượng tá Đào Ngọc Sỹ – Phó Giám thị trại giam Gia Trung – Cục C10 – Bộ Công an trao đổi: “Về việc tha tù trước thời hạn có điều kiện, đối với những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trại giam Gia Trung, trong thời gian qua, thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, số phạm nhân cải tạo khá, tốt, phạm tội lần đầu, có nơi cư trú rõ ràng, chúng tôi lập hồ sơ báo cáo hội đồng thẩm định cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an, tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xem xét theo đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo tất cả các phạm nhân đủ điều kiện đều được xét giảm thi hành án và không xét nhầm lẫn những phạm nhân không đủ điều kiện để đảm bảo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ Công an, Viện KSND tối cao, Tòa án nhân dân tối cao”.

Được biết, đây là năm thứ 3 trại giam Gia Trung thuộc Cục C10 – Bộ Công an triển khai công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện với hơn 200 người đã hưởng chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước kể từ ngày 2/9/2018. Chính giá trị nhân văn cao đẹp đó của Đảng, Nhà nước ta đã thực sự mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho những người từng phạm tội dám vượt qua mặc cảm, khuyết điểm để đi đến ngày mai tươi sáng./.

