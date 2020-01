Tết sớm cho phạm nhân

Mặc dù còn đúng một tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Canh Tý nhưng Trại giam Gia Trung, thuộc Cục C10, Bộ Công An đã cơ bản hoàn tất mọi công tác để phạm nhân đón một cái Tết đủ đầy, đầm ấm nhất. Chính sự chuẩn bị chu đáo đã giúp những người đang chịu án phạt tù an tâm cải tạo tốt đồng thời để gia đình phạm nhân hiểu rõ hơn về cuộc sống, sinh hoạt của con, em mình. Điều này cũng thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với những người lầm lỗi đang chịu án phạt tù ở các trại giam trên cả nước mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Chịu án 7 năm về tội cố ý gây thương tích nhưng đây lại là năm đầu tiên đón Tết ở trại giam, phạm nhân Lê Hoàng Minh mang khá nhiều cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Anh không nghĩ mình sẽ được gặp vợ những ngày cuối năm như thế này và đặc biệt hơn đó là được Ban giám thị trại quan tâm tạo điều kiện để anh và các phạm nhân khác đón Tết Cổ truyền của dân tộc chu đáo.

Phạm nhân Lê Hoàng Minh – Trại giam Gia Trung, Cục C 10 – Bộ Công an cho biết: “Đây là lần đầu tiên ăn tết trong trại, thấy cán bộ tổ chức cho các phạm nhân gặp gỡ gia đình, tôi rất vui. Trong sự sai lầm của mình, có ngày hôm nay cũng phần lớn nhờ vào gia đình, các cán bộ. Ăn tết như thế này, phạm nhân chúng tôi sẽ phấn đấu để cải tạo tốt”.

Tết đã về với từng phân trại ở Trại giam Gia Trung. Không khí chuẩn bị Tết với bánh chưng, thịt heo, cành mai vàng rộn ràng, đầm ấm thực sự đến với từng phạm nhân đang thụ án ở nơi này. Không chỉ đủ đầy bữa ăn, đảm bảo cơ sở vật chất sinh hoạt mà quan trọng hơn cả đó là sự quan tâm của mỗi cán bộ trại giam đối với từng phạm nhân đã và đang giúp họ tăng thêm niềm vui, sự tự tin đón một năm mới đang về.

Sau 3 năm thụ án, đây là năm cuối cùng phạm nhân Nguyễn Quang Tuấn, 17 tuổi đón Tết tại trại. Phạm tội khi còn quá trẻ nên vào đây Tuấn mới thực sự thấu hiểu được giá trị của việc chấp hành tốt pháp luật, sự tự do qua từng lời giáo dục của cán bộ quản giáo. Trại giam Gia Trung cũng trở thành trường dạy chữ, dạy nghề, kỹ năng sống để Tuấn tái hòa nhập cộng đồng một cách tốt nhất

Phạm nhân Nguyễn Quang Tuấn – Trại giam Gia Trung, Cục C 10, Bộ Công an cho biết: “Trong này cán bộ tạo điều kiện để phạm nhân đón tết vui vẻ như ngoài đời. Nếu mai mốt tôi ra trại, tôi sẽ không vi phạm pháp luật nữa, sẽ trở thành một công dân tốt”.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dung – Mẹ phạm nhân Nguyễn Quang Tuấn chia sẻ: “Năm nay tôi rất phấn khởi vì được cán bộ mời dự cơm tất niên cùng con trong trại, được đến động viên tinh thần con cải tạo tốt để về với gia đình. Rất cảm ơn thủ trưởng đơn vị đã quan tâm đến các con em chúng tôi ở đây. Rất ngoan, trưởng thành, ngoan hơn khi ở nhà với cha mẹ. Tôi cảm ơn rất nhiều các cán bộ trong việc quan tâm cải tạo vừa qua”.

Trại giam Gia Trung đứng chân trên địa bàn huyện Mang Yang cải tạo, giam giữ hơn 2.500 phạm nhân ở 62/63 tỉnh, thành trong cả nước. Nhiều nhất trong số này là phạm nhân đến từ các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung. Để đảm bảo tốt công tác chăm lo, giáo dục phạm nhân, không chỉ ngày thường mà các dịp lễ, nhất là những ngày Tết Cổ truyền của dân tộc, đơn vị tập trung toàn bộ nguồn lực sẵn sàng ứng trực đồng thời triển khai nhiều hoạt động giúp phạm nhân vui Xuân, đón Tết. Không chỉ tăng gấp 5 lần chế độ ăn so với ngày thường, tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng được các phân trại tổ chức chu đáo. Chính điều đó góp phần không nhỏ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phạm nhân, đồng thời thể hiện sâu sắc chính sách nhân đạo, nhân văn của Đảng, Nhà nước đối với người lầm lỗi.

Thượng tá Đào Ngọc Sỹ – Phó Giám thị trại giam Gia Trung, Cục C 10, Bộ Công an trao đổi: “Mỗi dịp tết đến, xuân về, phạm nhân, gia đình họ đều rất muốn có bữa cơm sum vầy để biết con em họ ở đây sống, sinh hoạt ra sao. Qua những công tác này cũng tác động giáo dục, phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình với đơn vị trong việc giáo dục con em họ để chấp hành tốt nội quy, quy chế trại giam, để hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước, sớm cải tạo tốt để trở về đoàn tụ với gia đình, xã hội. Qua đó họ cũng nhìn nhận thấy lỗi lầm của bản thân gây ra để sau khi tái hòa nhập cộng đồng không có hành vi vi phạm pháp luật cũng như ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, giúp họ ổn định cuộc sống, không vi phạm pháp luật”.

Thu Thủy, Mỹ Tiến, Minh Trung

Lượt xem: 6