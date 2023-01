Tết của Cảnh sát phản ứng nhanh 113

Gác lại niềm vui bên gia đình, những ngày Tết, 100% cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát phản ứng nhanh ( Đội Cảnh sát 113) thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai luôn thường trực, sẵn sàng chiến đấu để kịp thời tiếp nhận thông tin, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, giúp Nhân dân yên vui đón Tết. Công việc dẫu có vất vả, song đối với những cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát 113, được cống hiến công sức, được phục vụ Nhân dân là niềm vui không gì so sánh được và đó cũng là mùa Xuân ý nghĩa nhất.

Quê ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; song nhiều năm nay, Đại úy Đào Văn Ái đều xung phong ở lại trực Tết cùng đồng đội tại Đội Cảnh sát 113. Xa quê, xa những người thân trong gia đình mỗi khi Xuân về, song bản thân anh luôn nhận được sự động viên, khích lệ tinh thần rất lớn từ các đồng chí lãnh đạo đơn vị và đồng đội. Đoàn kết, sẻ chia khó khăn là động lực giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát 113 vượt qua mọi muôn vàn thử thách, chủ động vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, giúp Nhân dân đón năm mới yên vui.

Đại úy Đào Văn Ái – Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai nói: “Luôn luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình và luôn sẵn sàng chiến đấu, thường trực, trực chiến để nhận các tin báo của quần chúng Nhân dân, các cơ quan, tổ chức khi báo tới đường dây nóng của lực lượng Cảnh sát 113. Khi đó chúng tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ đến hiện trường để bảo vệ tài sản, tính mạng cho Nhân dân để người dân vui Xuân, đón Tết”.

Đội Cảnh sát 113 là đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu, luôn sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ với phương châm “”Nhanh mạnh nhất – Kịp thời nhất – Hiệu quả nhất”. Với bản lĩnh vững vàng, được tôi rèn qua vô vàn khó khăn, thử thách, nên mỗi cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát 113 luôn thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm, được Nhân dân tin tưởng, yêu mến.

Mới đây nhất vào đêm 14.1 vừa qua, sau khi nhận được tin báo của anh Đặng Nguyễn Anh (trú tại Tổ 3, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku) về việc có một số đối tượng xông vào nhà, đe dọa người thân trong gia đình. Do có mâu thuẫn từ trước và quen biết lẫn nhau nên khi thấy anh Anh, các đối tượng đã rút hung hung khí rượt đuổi nhằm đâm trọng thương anh nhưng không thành. Tiếp nhận thông tin, lực lượng Đội Cảnh sát 113 đã triển khai lực lượng, chỉ sau 5 phút đã có mặt tại hiện trường, bắt giữ 2 đối tượng đưa về trụ sở Công an phường Yên Đỗ để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.

Anh Đặng Nguyễn Anh – Đường Hai Bà Trưng, Tổ 3, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku nhận xét: “Các anh công an có mặt rất kịp thời luôn, nếu các anh tới trễ một chút thì không biết có chuyện gì sẽ xảy ra luôn ấy. Nhà em chỉ có đàn bà, con cái nhỏ với ông bà già nên các anh đến trễ một chút là chết người ấy chứ nhưng các anh phản ứng rất là nhanh”.

Trung tá Hứa Mạnh Tâm – Đội trưởng Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai thể hiện quyết tâm: “Duy trì thường trực 24/24h, sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin liên quan đến an ninh trật tự. Khi chúng tôi tiếp nhận thông tin thì đến hiện trường một cách nhanh nhất và thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với tất cả lực lượng công an cơ sở, từ đó bắt giữ đối tượng với quyết tâm là trấn áp các loại tội phạm”.

Năm 2022, Đội Cảnh sát 113 đã tiếp nhận, xử lý 578 tin báo từ quần chúng Nhân dân liên quan đến gây rối trật tự công cộng, đua xe, mâu thuẫn gia đình, tai nạn giao thông….Đơn vị đã điều động 1.277 lượt cán bộ, chiến sỹ, hơn 630 lượt xe mô tô, ô tô đến hiện trường giải quyết ban đầu các vụ việc, bắt giữ hàng chục đối tượng, thu giữ hàng trăm hung khí; đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự.

Không quản ngại khó khăn, vất vả, mỗi cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát phản ứng nhanh 113 luôn cảm thấy vui, hạnh phúc vì đã đóng góp một phần công sức đem lại mùa Xuân yên vui đến với mọi người, mọi nhà./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

