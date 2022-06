Tập trung nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Theo Quyết định của Bộ Nội vụ, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 (gọi tắt là chỉ số SIPAS) của tỉnh Gia Lai đạt 86%, thấp hơn năm 2020 0,41%, xếp vị trí thứ 45/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thấp hơn 17 bậc so với năm 2020.

Trong đó, các chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ, công chức trực tiếp giải quyết công việc và kết quả cung ứng dịch vụ đều tăng so với năm 2020. Tuy nhiên, chỉ số hài lòng về việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị vẫn tiếp tục là chỉ số thấp nhất trong số 05 yếu tố được đánh giá; các cấp chính quyền cần chú trọng làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức. Ngoài ra, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn tăng so với năm 2020 là 5,65%. Cùng với đó, theo thống kê của cơ quan chức năng, kể từ năm 2017 đến 2020, số người dân, tổ chức bị gây phiền hà, sách nhiễu giảm dần từ 5,1% xuống 0%. Song, Chỉ số SIPAS 2021 cho thấy tình trạng công chức gây phiền hà, sách nhiễu vẫn còn 0,84%. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với các ngành, địa phương là phải đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách các thủ tục hành chính thông qua các dịch vụ công trực tuyến; đảm bảo đầy đủ, công khai, minh bạch; đồng thời, bố trí đầy đủ và nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm kịp thời tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cũng như những phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức./.

Đức Hải, R’Piên

Lượt xem: 1