Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số 7, áp thấp nhiệt đới

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 7, áp thấp nhiệt đới, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND tỉnh vừa có Công văn hỏa tốc số 2101/UBND-NL yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện triển khai thực hiện nghiêm túc các Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống thiên tai- Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Công điện của UBND tỉnh đã chỉ đạo trước đó. Đồng thời tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

-Tập trung đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân: sơ tán, di dời dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm, tăng cường kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm ATGT tại khu vực bị sạt lở, ngập sau. Tổ chức tìm kiếm người còn mất tích, thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại; cứu chữa người bị thương, cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà cửa. Rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó cho phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể tại địa phương, đảm bảo an toàn chống dịch Covid -19, nhất là tại các điểm sơ tán dân tập trung. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh thường xuyên cập nhật diễn biến của áp thấp, mưa lớn, tăng cường thời lượng phát sóng, truyền tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các thành viên, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo địa bàn đã được phân công tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh, Văn phòng thường trực BCĐ TƯ về PCTT – Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Hướng dẫn nhân dân thu hoạch các loại cây trồng khi đã đủ độ chín để tránh thiệt hại do lũ. Đối với diện tích lúa đã bị đổ ngã huy động lực lượng dân quân, đoàn viên, quân đội giúp dân thu hoạch ngay. Diện tích lúa chưa đủ độ chín thì dựng dậy và buộc thành bó. Hướng dẫn dân không lội qua sông, suối, vớt củi trên sông suối khi nước lũ về./.

