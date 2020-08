Sáng 19/8, Sở GD&ĐT phối hợp với Ban quản lý Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện (PTTTTD) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng trong trường mầm non do cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong 2 ngày (19 và 20/8), các học viên được giới thiệu tổng quan cũng như được tập huấn kiến thức, kỹ năng xây dựng thư viện thân thiện (TVTT), xây dựng kế hoạch thực hiện TVTT dựa vào cộng đồng. Đây là hoạt động nhằm nhân rộng và phát huy hiệu quả từ mô hình TVTT dựa vào cộng đồng đã được Dự án PTTTTD tỉnh triển khai thực hiện tại 9 trường mầm non tại 3 huyện Kbang, Mang Yang. Sau 2 năm triển khai thực hiện, mô hình thư viện tại các trường được đánh giá khá thành công khi tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên có cơ hội học tập nâng cao nghiệp vụ, tạo điều kiện cho phụ huynh tham khảo các vấn đề về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo phương pháp khoa học; thu hút cộng đồng tham gia thư viện… Một trong những yếu tố quan trọng của mô hình đó là sự chung tay đóng góp về kinh phí và công sức của cộng đồng từ chính quyền địa phương, tập thể giáo viên, phụ huynh. Do đó, thông qua hoạt động tập huấn này, những kinh nghiệm, cách làm hay cũng sẽ được báo cáo viên truyền đạt để các trường mầm non trên địa bàn tỉnh có thể học hỏi và áp dụng một cách linh hoạt tại địa phương, nhằm xây dựng được những TVTT dựa vào cộng đồng theo đúng nghĩa như tên gọi của nó./.

Ngô Thanh, Phi Long

