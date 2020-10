Tập huấn kiến thức an toàn giao thông cho học sinh và người dân huyện Krông Pa

Tại Trường THPT Chu Văn An, Trung tâm hoạt động Thanh niên tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Krông Pa và Trường THPT Chu Văn An vừa tổ chức tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho 1.150 em học sinh, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân trên địa bàn thị trấn Phú Túc.