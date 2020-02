Tập huấn hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới  của vi rút Corona

Sáng nay (6/2), Sở Y tế tổ chức tập huấn hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh viêm phổi đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona cho trên 200 bác sĩ, nhân viên hiện đang công tác tại 41 cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn các bác sĩ, điều dưỡng được tập huấn về chẩn đoán, điều trị phòng chống lây nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra theo Quyết định số 125 của Bộ Y tế; hướng dẫn phòng, chống kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở điều trị, hạn chế thấp nhất lây nhiễm chéo trong các bệnh viện. Cũng trong đợt tập huấn này, hướng dẫn phòng hộ cho cán bộ y tế tiếp cận với bệnh nhân nghi ngờ do nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; phương pháp và kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm theo quy định của Bộ y tế. Sau buổi tập huấn, các cán bộ y tế sẽ về tập huấn lại cho toàn thể cán bộ,nhân viên y tế thuộc đơn vị mình./.

