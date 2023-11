Tập huấn công tác kiểm tra an toàn PCCC và CNCH cho Công an xã

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an vừa tổ chức tập huấn chuyên sâu cho 100% cán bộ Công an cấp xã tại Gia Lai được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra an toàn PCCC và CNCH. Ngoài một số nội dung cơ bản, trọng tâm được tập huấn; các học viên đã được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh tổ chức đi kiểm tra thực tế tại cơ sở để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Lớp tập huấn giúp cán bộ Công an cấp xã nâng cao kiến thức pháp luật, trình độ nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác tham mưu, kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC và CNCH tại địa phương./.

CTV Lê Ánh

Lượt xem: