Tập huấn công tác Chuyển đổi số trong lực lượng Công an

Bộ Công an vừa tổ chức tập huấn trực tuyến về công tác Chuyển đổi số trong Công an nhân dân. Tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai, 220 lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ tham mưu của các đơn vị, Công an địa phương đã tham gia tập huấn.

Theo chương trình, các học viên được tập huấn 4 chuyên đề, gồm: Cách mạng Công nghiệp 4.0, Chuyển đổi số – Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam; chuyển đổi số trong Chính phủ và Bộ Công an; dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ trong CAND; hạ tầng dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin trong thời đại Chuyển đổi số. Giảng viên trực tiếp hướng dẫn là các Phó Giáo sư, Tiến sĩ đến từ Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội và Chuyên viên cao cấp của Trung tâm Thông tin chỉ huy Bộ Công an. Phát biểu khai mạc Lớp Tập huấn, Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh: Chuyển đổi số có ý nghĩa quan trọng với lực lượng Công an, đặc biệt trong công tác số hóa hồ sơ và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thay đổi môi trường làm việc truyền thống thành môi trường điện tử.

CTV Bảo Hân – Nông Hòa

Lượt xem: