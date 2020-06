Tập huấn cho cán bộ chủ chốt ở cơ sở về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Vừa qua, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Mang Yang, UBND xã H’ra, huyện Mang Yang tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng cho gần 100 cán bộ chủ chốt ở cơ sở gồm các già làng, thôn trưởng, người uy tín, chức sắc tôn giáo. Về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong thời gian 1 ngày, đội ngũ báo cáo viên gồm lãnh đạo các phòng ban Công an tỉnh, Công an huyện thông báo, truyền đạt một số nội dung về tình hình hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền; tình hình trật tự an toàn giao thông; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau khi được tập huấn, những cán bộ chủ chốt ở cơ sở tiếp tục phổ biến những kiến thức pháp luật đến với bà con các thôn làng, góp phần cùng với lực lượng Công an bảo đảm an ninh, trật tự.

Được biết, sau huyện Mang Yang, Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức mở lớp tập huấn tại 6 huyện, thành phố Pleiku, đến hết ngày 26-6-2020.

CTV: Lê Ánh (Công an tỉnh)

Lượt xem: 5