Tập huấn cấp cứu chấn thương, phòng chống tai nạn thương tích và công tác vận động,

hiến máu tình nguyện

Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Y tế (Bộ Công an) và Trường Cao đẳng Gia Lai vừa tổ chức tập huấn công tác cấp cứu chấn thương, phòng chống tai nạn thương tích và công tác vận động, hiến máu tình nguyện cho gần 200 cán bộ, chiến sỹ Công an Gia Lai. Lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao kiến thức về sơ cứu, cấp cứu cho cán bộ, chiến sỹ để kịp thời sơ cứu, cấp cứu người bị tai nạn trong mọi tình huống và nâng cao tinh thần tình nguyện hiến máu nhân đạo. Được biết, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương và Công an tỉnh đã tổ chức hơn 80 đợt hiến máu tình nguyện, thu hơn 2.200 đơn vị máu để cứu người; thể hiện tinh thần nhân đạo, nghĩa cử cao đẹp, góp phần tô thắm truyền thống của lực lượng CAND “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”./.

CTV Hữu Trường (Công an tỉnh Gia Lai)

Lượt xem: 3