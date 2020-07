Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ Công ty Thủy điện Ia Ly

Công an tỉnh vừa phối hợp với Công ty Thủy điện Ia Ly tổ chức khai giảng Lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ cho 38 nhân viên bảo vệ chuyên trách tại 3 nhà máy: Thủy điện Ia Ly, Sê San 3 và Plekrông.

Trong thời gian từ 27-7 đến 2-8-2020, báo cáo viên thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh sẽ truyền đạt một số nội dung cơ bản về: hoạt động tuần tra, canh gác, sử dụng võ thuật cơ bản phục vụ phòng vệ, chiến đấu; công tác bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; vai trò, trách nhiệm của lực lượng bảo vệ trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Lớp tập huấn nhằm góp phần giúp lực lượng bảo vệ nâng cao tinh thần cảnh giác, trang bị kỹ năng nhận diện âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch; xác minh tin báo, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở./.

CTV Lê Ánh

