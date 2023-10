Tăng cường trao đổi thông tin, giữ gìn an ninh trật tự

Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức hội nghị giao ban Quý III/2023 về thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, thời gian qua, 3 lực lượng đã tích cực phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo Công an, Quân sự đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự; phối hợp bảo đảm an toàn tuyệt đối các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Từ tháng 6-2023 đến tháng 9-2023, qua công tác phối hợp, các lực lượng đã bắt giữ, điều tra, xử lý 12 vụ/ 26 đối tượng xâm phạm trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, tổ chức 765 lượt tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự với hơn 62.000 người tham gia; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của 123 mô hình, 2.341 tổ chức quần chúng về phòng-chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 65 tổ tự quản đối với 59,164 km đường biên giới và 26 mốc giới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023.

