Tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân

Sáng ngày 13/4, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt công tác thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân (CAND).

Trong giai đoạn 2016-2021, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an, kết hợp chặt chẽ việc thực hiện dân chủ với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tiêu cực, lãng phí, đồng thời gắn với các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước trong CAND. Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc các quy định về dân chủ ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động.

Tại Gia Lai, công tác thực hiện dân chủ trong lực lượng Công an đạt nhiều kết quả nổi bật, như: Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các mặt công tác nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện dân chủ trên các lĩnh vực công tác, bảo đảm cản bộ, chiến sĩ được phát huy năng lực, sở trường công tác; tận tụy phục vụ Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân; phòng, chống quan liêu, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, xây dựng lực lượng Công an Gia Lai trong sạch, vững mạnh.

