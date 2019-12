Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, lượng mưa vụ Đông Xuân năm 2019-2020 ở phía Tây và giữa tỉnh từ tháng 11-2019 đến tháng 4-2020 sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm…Để đảm bảo nguồn nước trong mùa khô, UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các các ngành, địa phương đơn vị liên quan tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2019-2020.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên dự báo, tổng lượng mưa ở các địa phương trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 khu vực phía Tây và Trung tâm tỉnh đạt ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, khu vực phía Đông và Đông Nam tỉnh thấp hơn trung bình nhiều năm, dự báo phía Đông và Đông Nam tỉnh mùa mưa kết thúc vào giữa tháng 12-2019, dòng chảy và lượng mưa năm nay trên địa bàn tỉnh bị thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 25 đến 40%, lượng dòng chảy trên các sông suối trong tỉnh ở mức thấp hơn từ 30 đến 60% so với trung bình nhiều năm. Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán thiếu nước trong mùa khô, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng thủy văn nguồn nước, tình hình hạn hán thiếu nước kịp thời cảnh báo cho các địa phương thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán thiếu nước; triển khai lịch gieo trồng vụ Đông Xuân hợp lý, chỉ đạo quyết liệt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thủy lợi để phục vụ sản xuất… Các chủ hồ đập thủy lợi theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết cuối năm, chủ động tích nước vào các hồ chứa theo quy trình. Các địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến thời tiết, tích nước hồ chứa phù hợp. Tăng cường nạo vét các cửa lấy nước, hệ thống kênh mương, trạm bơm tưới, khơi thông dòng chảy, tận dụng mọi nguồn nước cho sản xuất Đông Xuân.

