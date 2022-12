Tăng cường quản lý bảo vệ biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023

Thời gian cuối năm, nhất là dịp trước,, trong và sau Tết Nguyên đán thường là thời điểm mà các loại tội phạm lợi dụng để tổ chức những hoạt động vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới. Nhận định rõ tình hình, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm vững tình hình nội (ngoại) biên, tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới.

Để chủ động quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống các loại tội phạm có hiệu quả dịp cuối năm và trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các Phòng, Ban chuyên môn và các đơn vị làm nhiệm vụ trên biên giới triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; tích cực phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu những phương án, biện pháp xử lý các tình huống; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với những hoạt động vi phạm pháp luật.

Tại các Đồn Biên phòng, ngoài việc tổ chức nắm chắc tình hình nội (ngoại) biên; quản lý địa bàn, đối tượng thì công tác tuần tra, kiểm soát đoạn biên giới hiện quản được duy trì thường xuyên. Ngoài việc duy trì những tổ (đội) tuần tra theo kế hoạch thì tùy vào tình hình của từng thời điểm mà các đơn vị tổ chức tuần tra đột xuất, tuần tra dài ngày.

Thiếu tá Hà Văn Hiệu, Đội phó Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Ia Puch, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Mỗi dịp Tết đến thì các cái hoạt động của các cái tội phạm cũng như hoạt động vi phạm chủ quyền an ninh biên giới thì trên cơ sở ban chỉ huy đồn giao nhiệm vụ cho đội vũ trang thì đội vũ trang nhanh chóng về nắm bắt tình hình và quán triệt đến toàn bộ cán bộ chiến sỹ trong đội của mình và làm tốt công tác tư tưởng cũng như công tác chuẩn bị chủ động lập kế hoạch và tham mưu cho cấp ủy ban chỉ huy đồn tuần tra kiểm soát nhằm ngăn chặn các cái hoạt động trong khu vực biên giới của đồn phụ trách. Tinh thần của cán bộ chiến sỹ thì trong trung đội mỗi lúc nhận nhiệm vụ thì đều xác định được cái vai trò trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ trong trung đội và luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Trung tá Phạm Văn Quỳnh, Phó Đồn trưởng, Đồn Biên phòng Ia Puch, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Đơn vị cũng đã quán triệt cho các đơn vị làm việc trên biên giới cũng như là lực lượng bộ đội vũ trang ở đồn là thực hiện sẵn sang tổ chức tuần tra khép kín đoạn biên giới được phân công phụ trách. Trong cái thời điểm tết này là các loại đối tượng hay lợi dụng thời điểm Tết để làm ăn các hoạt động phi pháp như lợi dụng xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng cấm qua biên giới, chúng tôi đã chỉ đạo cho tổ chốt cũng như các tổ tuần tra là thường xuyên làm nhiệm vụ cũng như khi có tình huống đột xuất thì bất kể thời gian ngày hay đêm cũng tổ chức lực lượng để đấu tranh, ngăn chặn và kiên quyết không để các cái hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trong dịp Tết nguyên đán”.

Công tác tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới hiện quản trong thời điểm cuối năm được các đơn vị tập trung thực hiện nhiều tại các khu vực đường mòn, lối mở. Các tổ (đội) tuần tra thường xuyên có mặt tại những điểm, những khu vực mà tội phạm có thể lợi dụng để thực hiện hoạt động phi pháp, nhất là hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vượt biên trái phép.

Thiếu tá Lê Xuân Trí, Đội phó Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Được sự động viên kịp thời và sự chỉ đạo của đảng ủy ban chỉ huy đồn thì cán bộ chiến sỹ quân đội vũ trang luôn quyết tâm xác định rõ vai trò trách nhiệm luôn an tâm tư tưởng và luôn sẵn sang nhận nhiệm vụ bất cứ khi nào để lên đường để giữ vững an ninh biên giới quốc gia trong dịp tết đến xuân về 2023 và luôn luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình tuần tra bảo vệ cột mốc và các dấu mốc hiện quản do đồn phụ trách để giữ vững cái đường biên cột mốc và giữ vững cái đường biên an ninh biên giới quốc gia”.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã và đang tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các chỉ thị, mệnh lệnh về công tác biên phòng; nắm, dự báo tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp về công tác biên phòng. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp với các lực lượng; chuẩn bị nhân lực, phương tiện sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ biên giới, chủ động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vượt biên trái pháp; tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trên biên giới xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh, an toàn địa bàn biên giới./.

Hữu Lanh, Minh Vũ

