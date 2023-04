Tăng cường quản lí xe đưa đón học sinh

Những năm qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã kết nối, giúp phụ huynh học sinh ký hợp đồng với các nhà xe để đưa đón con em mình đến trường nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các em trên đường từ nhà đến trường và ngược lại. Và để những chuyến xe đưa đón học sinh thực sự đảm bảo an toàn, ngoài trách nhiệm của các chủ phương tiện, các cơ quan chức năng cũng đã tăng cường công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm quy định trong quá trình thực hiện đưa đón học sinh.

Chiếc xe này được Ban đại diện hội phụ huynh học sinh Trường THPT Chi Lăng, thành phố Pleiku kí hợp đồng với chủ xe để đưa đón học sinh của trường trên các tuyến đường cả nội và ngoại ô thành phố. Để đảm bảo an toàn cho các em, bên cạnh thực hiện đầy đủ các quy định khi tham gia giao thông đường bộ, lái xe Trần Đức Thắng cũng thường xuyên kiểm tra các yếu tố kĩ thuật của xe trước khi khởi hành đưa đón học sinh.

Anh Trần Đức Thắng – Lái xe đưa đón học sinh nói: “Trước khi xuất xe đi thì mình phải kiểm tra công tác an toàn như kiểm tra phanh, dây an toàn rồi hệ thống lốp, hệ thống lái để đảm bảo đi đúng giờ để đưa đón học sinh đúng giờ. Không để trễ rồi mình phóng nhanh vượt ẩu được”.

Đại diện các cơ sở kinh doanh vận tải có hợp đồng xe đưa đón học sinh với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cho biết, hiện nay các trường học rất cẩn trọng trong lựa chọn đơn vị cung cấp xe đưa đón học sinh theo hợp đồng. Theo đó, để được hợp đồng đưa đón học sinh, xe ô tô phải đảm bảo đạt 7 tiêu chí theo quy định về điều kiện của xe ô tô đưa đón học sinh tại Nghị định số 10/2020 của Chính phủ; Thông tư số 12/2020 và số 02/2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Ông Lê Quang Giảng – Giám đốc HTX Vận tải Gia Lai cho biết: “Đối với xe đưa đón học sinh thì hợp tác xã có 1 xe 29 chỗ và 2 xe 16 chỗ. Nhà trường người ta yêu cầu rất chặt chẽ. Lái xe phải được tập huấn công tác cứu nạn cứu hộ của nhà trường, quan trọng là công tác chữa cháy. Một điều nữa là xe phải có hệ thống camera để giám sát học sinh đi học”.

Theo theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, vào thời điểm đầu năm học 2022 – 2023 toàn tỉnh có gần 50 xe hợp đồng đưa đón học sinh. Để đảm bảo an toàn cho học sinh trên các chuyến xe, trên cơ sở quy chế phố hợp với Sở GD & ĐT về đảm bảo công tác an toàn giao thông trong trường học, trước khi cấp phù hiệu “Xe hợp đồng” đưa đón học sinh cho các đơn vị kinh doanh vận tải, các phòng nghiệp vụ thuộc Sở GTVT sẽ tiến hành nhiều bước kiểm tra cả trên hệ thống và kiểm tra trực tiếp nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình đưa, đón học sinh.

Ông Đặng Hoàng Bảo – Phó Trưởng Phòng Quản lí vận tải phương tiện & người lái, Sở GTVT Gia Lai trao đổi: “Thứ nhất là đăng kiểm, thứ 2 là giám sát hình trình cũng như camera. Trước khi cấp phù hiệu thì Sở GTVT sẽ kiểm tra những điều kiện đó trước. Qua kiểm tra thì đa số đều đảm bảo. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, kiểm soát mà phương tiện đó không đảm bảo, ví dụ như phương tiện đó không có hợp đồng với cơ sở giáo dục thì phòng sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật”.

Trước sự gia tăng của các mật độ phương tiện giao thông như hiện nay, việc phụ huynh lựa chọn phương án cho con đi học bằng xe đưa đón học sinh là điều cần thiết, để qua đó giúp các em hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân tham gia giao thông, giảm tình trạng vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh, đặc biệt là đảm bảo an toàn tính mạng cho các em trong quá trình tham gia giao thông. Tuy nhiên, để tạo niềm tin vững chắc trong phụ huynh, học sinh cũng như các cơ sở giáo dục, các chủ xe, lái xe đưa đón học sinh cũng cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình trong quá trình đưa đón học sinh, tránh để xảy ra những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc.

Quốc Linh – Minh Trung

