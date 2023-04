Tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em

Từ đầu năm 2023 đến nay, tại Gia Lai đã có 25 trẻ em bị tai nạn, thương tích, trong đó: tử vong 22 trẻ chiếm 88% tổng số trẻ em bị tai nạn, thương tích (đuối nước: 17 trẻ, tai nạn giao thông: 03 trẻ, các loại tai nạn khác: 02 trẻ). Để phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp.

Trong đó thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; xâm hại trẻ em, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm hại trẻ em. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em, cảnh báo các nguy cơ gây tử vong do đuối nước cho trẻ em. Tuyên truyền, vận động người dân không được chủ quan, lơ là, phải thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, nhất là vào mùa hè, thời tiết nắng nóng và vào mùa mưa bão. Chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho người dân và trẻ em. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp liên quan đến việc không đảm bảo an toàn, gây nguy hiểm và tử vong cho trẻ em. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường thủy, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Kịp thời phát hiện các điểm nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em như: các hố sâu, hệ thống thoát nước tại các công trình xây dựng, công trình giao thông; các sông, suối, ao, hồ… để có các giải pháp phù hợp tối ưu nhằm đảm bảo phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em./.

Hà Đức – R’Piên

Lượt xem: