Tăng cường các giải pháp thu ngân sách Nhà nước năm 2022

Năm 2022, tỉnh Gia Lai được giao chỉ tiêu thu ngân sách là 5.827 tỷ đồng. Trước những tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19 và trên cơ sở Nghị quyết 128 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tính đến hết tháng 2, tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn tỉnh là hơn 1.208 tỷ đồng, đạt 22,3% so với dự toán Trung ương giao, đạt 20,7% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 13,9% so với cùng kỳ. Trong đó, một số khoản thu đạt cao, như: Thu nội địa gần 1.200 tỷ đồng, Thu xuất nhập khẩu 11,4 tỷ đồng. Để đảm bảo hoàn thành được chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, nhất là Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 03 ngày 01/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, quản lý chặt chẽ và khơi tăng các nguồn thu; tiếp tục thực hiện triệt để tiết kiệm chi, nhất là các khoản chi thường xuyên; đồng thời, bố trí nguồn kinh phí để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch và đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương./.

Đức Hải, R’Piên

