Tai nạn giao thông toàn quốc giảm cả 3 chỉ số trong Quý I năm 2023

Chiều nay (ngày 6/4), tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Trần Lưu Quang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý I năm 2023. Dự Hội nghị tại điểm cầu truyền hình tỉnh Gia Lai có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Quý I năm 2023 (tính từ ngày 15/12/2022 đến 14/3/2023), toàn quốc xảy ra 2.346 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.436 người, bị thương 1.578 người. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông giảm 428 vụ (giảm 15,43%), giảm 258 người chết ( giảm15,23%) và giảm 148 người bị thương (giảm 8,57%). Phân tích nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn giao thông, có 14,71% do người điều khiển phương tiện đi sai làn đường, phần đường; 7,71% do chuyển hướng không chú ý; 3,83% do vượt xe sai quy định; 2,16% do sử dụng rượu bia, chất kích thích có cồn; 2,11% do người đi bộ sang đường sai quy định; 1,72% do vi phạm tốc độ và 0,18% do sử dụng ma túy, chất gây nghiện. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp trọng tâm nhằm khắc phục những khó khăn, tồn tại trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; từ đó đề ra các giải pháp căn cơ, phấn đấu kéo giảm cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông trong năm 2023 so với năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trần Lưu Quang ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các bộ, ngành liên quan, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã chung sức, triển khai đồng bộ các giải pháp và kéo giảm cả 3 chỉ số về tại nạn giao thông trong Quý I năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022. Đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị thời gian tới Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với các bộ, ngành, các địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức các buổi làm việc chuyên sâu nhằm đánh giá các vấn đề nổi cộm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trên cơ sở đó tham mưu Chính phủ triển khai có hiệu quả các giải pháp phù hợp nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông. Tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông mới phát sinh; ưu tiên bổ sung, sửa đổi vạch kẻ đường, biển báo, biển phản quang, đèn chiếu sáng tại các nút giao đông dân cư; các tuyến đường đèo dốc, vực sâu nguy hiểm. Tăng cường hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như: chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ; vi phạm về tốc độ; không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện… Đối với các tỉnh, thành phố trong cả nước có tai nạn giao thông tăng cao trong Quý I năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trần Lưu Quang đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban An toàn giao thông các địa phương tổ chức kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm; đồng thời quyết liệt đề ra các giải pháp trọng tâm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông thời gian tới.

Đoàn Bình – Minh Trung

