Tai nạn giao thông liên hoàn trên Quốc lộ 25 đoạn qua huyện Phú Thiện khiến 3 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe đạp, xe mô tô và ô tô khiến 3 người thương vong vừa xảy ra vào khoảng 14h chiều nay (ngày 23.8) tại Km153+400, Quốc lộ 25 đoạn qua địa phận thôn Sơn Bình, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện.

Vào thời điểm trên, xe mô tô biển kiểm soát 81D1-209.99 do Trương Đan Huy (sinh năm 2010) điều khiển, không đội mũ bảo hiểm, chở theo sau Phạm Quốc Dân (sinh năm 2009) cùng trú tại thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ, Phú Thiện lưu thông hướng huyện Chư Sê đi huyện Phú Thiện; khi đến thôn Sơn Bình, xã Ayun Hạ thì xảy ra va chạm với xe đạp do ông Rmah Đot (sinh năm 1960, trú tại thôn Ring Đáp, xã Ayun Hạ) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Sau khi va chạm với xe đạp, xe mô tô trượt sang phần đường bên trái (hướng huyện Chư Sê đi Phú Thiện) và tiếp tục va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 81A-24158 do ông Nguyễn Minh Sang (sinh năm 1970, trú tại làng Bi Giông, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) điều khiển lưu thông hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến Trương Đan Huy tử vong tại chỗ. Phạm Quốc Dân và ông Rmah Đot bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

