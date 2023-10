Sử dụng thực phẩm an toàn và thói quen của người tiêu dùng

An toàn thực phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng. Thế nhưng trong khi thị trường vẫn còn nhan nhản những thực phẩm không đảm bảo an toàn cũng như công tác thanh, kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm của ngành chức năng đang còn gặp nhiều khó khăn; hơn ai hết, mỗi người tiêu dùng cần thay đổi thói quen trong lựa chọn và sử dụng những thực phẩm an toàn để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Với mục tiêu đảm bảo ngày càng tốt hơn cho sức khỏe của con người, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cần thiết phải luôn được chú trọng. Thế nhưng trên thực tế cho thấy, hiện vẫn còn một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng khá dễ dãi trong việc lựa chọn thực phẩm, thích là mua mà chưa thực sự quan tâm đến vấn đề thực phẩm đó có an toàn hay không. Và chính thói quen này là một trở ngại lớn trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Người tiêu dùng TP. Pleiku cho biết “Bây giờ nói chung nói về an toàn thực phẩm thì mình phải về làm vệ sinh cho kỹ lại chứ chỗ nào cũng vậy thôi. Bây giờ cứ tiện ở đâu mình làm ở đó cho gọn cho rồi.”

Sức khỏe con người phụ thuộc rất nhiều vào các loại thực phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày, và ngày nay khi đời sống xã hội ngày càng được nâng cao thì an toàn thực phẩm càng trở thành vấn đề được quan tâm nhiều hơn. Với không ít người tiêu dùng, bên cạnh việc chọn mua thực phẩm gì để đáp ứng các tiêu chí “ngon, bổ dưỡng, giá cả hợp lý” cho chế độ dinh dưỡng hàng ngày, thì yếu tố “an toàn” cũng không kém phần quan trọng. Một khi nhận thức của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm được nâng lên thì việc loại bỏ các sản phẩm độc hại, không đảm bảo an toàn có thể sẽ không còn là vấn đề khó.

Bà Phan Thị Thuấn – Phường Hội Thương, TP. Pleiku chia sẻ “Giờ mình quan trọng nhất là cái đó. Ăn như thế nào hàng ngày vừa đảm bảo kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và đảm bảo vệ sinh. Cũng có sự lựa chọn chứ. Giờ nếu như không lựa chọn mà mua ào thì cũng nguy hiểm, mà nếu không mua thì cũng đâu có được.”

Thực phẩm không thể thiếu trong tiêu dùng hàng ngày, song đó cũng có thể là nguồn gây bệnh tiềm ẩn khi thực phẩm không đảm bảo an toàn. Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng; không ai khác, chính người tiêu dùng phải phát huy vai trò của mình trong đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hãy là những người tiêu dùng thông thái trong lựa chọn các thực phẩm an toàn và sử dụng thực phẩm một cách an toàn./.

Mỹ Tiến – Huy Toàn

Lượt xem: 1