Sôi nổi không khí luyện tập tham gia Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

Ngay sau khi nhận Kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022), Công an tỉnh Gia Lai đã xây dựng Kế hoạch tổ chức tập luyện, tham gia Hội thi với 68 vận động viên. Gần đến ngày tham gia thi đấu, không khí luyện tập ngày càng khẩn trương, sôi nổi hơn. Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, Đoàn Công an tỉnh Gia Lai đang ra sức nỗ lực để đem đến Hội thi những màn trình diễn, thi đấu ấn tượng nhất.

Từ ngày 12 đến ngày 15/5/2022, Đoàn Công an tỉnh Gia Lai sẽ tham gia tranh tài vòng loại cùng 9 đội tuyển của Công an các tỉnh khác. Các vận động viên được trưng tập đợt này là cán bộ, chiến sỹ có năng khiếu về điều lệnh, quân sự, võ thuật, đảm bảo các điều kiện về sức khỏe, thể lực ở Công an các đơn vị, địa phương.

Đại úy Nguyễn Hoàng Anh – Phó Tổ trưởng Tổ Huấn luyện, Đoàn Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Căn cứ yêu cầu, nội dung của Hội thi, Tổ huấn luyện đã nghiên cứu kỹ chương trình để lên nội dung giáo án tổ chức luyện tập. Tham gia Hội thi lần này có nhiều nội dung mới, tuy nhiên cán bộ, chiến sỹ trong đội tuyển đã nghiêm túc, tự giác học tập, rèn luyện, tiếp thu nhanh”.

Năm nay, Đoàn Công an tỉnh Gia Lai tham gia thi đấu ở tất cả 10 nội dung Ban tổ chức yêu cầu. Để thực hiện thuần thục, đều, đẹp các động tác điều lệnh, quân sự, võ thuật, các vận động viên luôn chấp hành nghiêm nội quy thao trường, bãi tập, tập luyện nghiêm túc, hiệu quả, an toàn, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Trung úy Dương Tiểu Hoàng – Đội bắn súng, Đoàn Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Tôi rất tự hào vì mình là một trong 7 đồng chí nữ được tham gia đội bắn súng nữ của Công an tỉnh Gia Lai. Ban đầu ở tập trung ở đây gặp một số khó khăn nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Công an tỉnh, các anh, chị em trong đội tuyển thì bản thân đã thích nghi và càng gần đến thời gian thi đấu, xen lẫn với cảm giác hồi hộp thì còn có sự quyết tâm của đội tuyển để mang lại vinh quang và chiến thắng cho đội tuyển”.

Để nâng cao hiệu quả luyện tập, ngoài những gương mặt mới, Công an tỉnh Gia Lai trưng tập nhiều cán bộ, chiến sỹ có thành tích nổi bật qua các Hội thi trước, vừa tham gia thi đấu, vừa tham gia huấn luyện cho cán bộ, chiến sỹ trẻ.

Đại úy Đào Văn Sơn – Đội Bắn súng, Đoàn Công an tỉnh cũng nói: “Tại hội thi lần này, bản thân tôi cũng tích cực tập luyện để nâng cao kết quả của bản thân. Đồng thời, được sự phân công của Ban chỉ đạo, tôi cũng hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm thi đấu cũng như những kỹ thuật để các đồng chí trong đội tuyển hoàn thiện hơn về kỹ thuật và hy vọng trong hội thi lần này, Đội bắn súng của Công an tỉnh Gia Lai sẽ đạt kết quả tốt nhất”.

Đại tá Dương Văn Long – Phó Giám đốc, Trưởng Đoàn Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Ban Giám đốc Công an tỉnh xác định việc luyện tập tham gia hội thi cũng là dịp để đánh giá kết quả, chất lượng công tác tập huấn Điều lệnh, Quân sự, võ thuật trong công an tỉnh hàng năm, qua đó thống nhất các quy định về công tác điều lệnh Công an nhân dân và giúp cán bộ, chiến sỹ nâng cao trình độ nắm vững các nội dung kiến thức, kỹ thuật, chiến thuật cơ bản phục vụ tốt công tác, chiến đấu, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại”.

Mặc dù thời tiết hanh khô, nắng nóng nhưng mỗi cán bộ, chiến sỹ luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực tập luyện với quyết tâm thi đấu cao nhất, mong muốn những thành tích đạt được sẽ là những đoá hoa tươi thắm chào mừng 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam.

CTV Thúy Trinh – Nông Hòa (Công an tỉnh Gia Lai)

Lượt xem: 1