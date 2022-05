Sôi nổi Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2022

Trong không khí phấn khởi chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2022; Kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 – 24/5/2022). Đồng thời, tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030, sáng nay- ngày 27-5, tại Nhà thi đấu tỉnh, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh năm 2022. Tham dự Khai mạc có các đồng chí: Huỳnh Thế Mạnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cùng đông đảo các vận động viên đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Tham gia hội thi có gần 400 vận động viên đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; thị xã An Khê và huyện Chư Sê không tham gia. Tại hội thi, các vận động viên tham gia tranh tài ở 7 môn gồm: bóng đá nam; bóng chuyền nam; bắn nỏ; chạy cà kheo; đẩy gậy; kéo co; việt dã. Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai được tổ chức thường niên, tuy nhiên do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hội thi năm 2021 không thể tổ chức.

Ông Trần Ngọc Nhung – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban tổ chức Hội thi cho biết: “Qua 2 năm dịch không tổ chức được nên đợt tổ chức này, tập trung lực lượng thi đấu để tuyển chọn đội để tham gia vào liên hoan Hội thao dân tộc thiểu số toàn quốc Khu vực II, tại tỉnh Quảng Ngãi. Phải nói rằng, Hội thi thể thao này nhằm tập hợp lực lượng đồng bào dân tộc thiểu số để qua đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, chúng ta bảo tồn các giá trị về các trò chơi dân gian trong đồng bào, qua đó nâng cao tinh thần của người dân để mà cùng nhau lao động, sản xuất, nâng cao cuộc sống.”

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2022 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 27-5 đến ngày 29-5-2022. Hội thi là dịp để vận động viên các dân tộc trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, duy trì các phong trào tập luyện thân thể và thi đấu thể thao tại địa phương. Để chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho hội thi năm 2022, các đoàn đã lựa chọn các vận động viên từ Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số cấp huyện và hỗ trợ vận động viên tích cực tập luyện để đạt được thành tích cao nhất.

Em H’Noa – Vận động viên Đoàn huyện Đak Đoa nói: “Em đại diện cho huyện Đak Đoa chạy môn điền kinh 3km và được giải nhất. Em thấy rất tự hào khi chạy được giải và em đã cố gắng rất nhiều. Đạt được thành tích như thế này em cảm thấy rất là vui.”

Anh Lê Đình Sang – Huấn luyện viên môn bóng chuyền Đoàn huyện Krông Pa chia sẻ: “Đoàn Krông Pa chúng tôi tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2022 với 22 vận động viên, chúng tôi tham gia cả bóng chuyền, cà kheo, việt dã, đẩy gậy. Trong thời gian chuẩn bị cho cuộc thi này, đoàn của chúng tôi cũng cố gắng tích cực tập luyện trong những ngày thi đấu trước đấy, môn bóng chuyền chúng tôi lựa chọn rất kỹ lưỡng và cùng các bộ môn khác.”

Với sự quan tâm của các cấp, ngành và các địa phương, phong trào thể dục, thể thao trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có bước phát triển nhanh và vững chắc. Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao ngày càng tăng, qua đó thúc đẩy phát triển phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong Nhân dân, từ đó góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.

Thúy Diện – Minh Trung

