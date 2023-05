Sôi nổi các cuộc tranh tài tại Hội thi thể thao các DTTS tỉnh Gia Lai năm 2023

Hội thi thể thao các DTTS tỉnh Gia Lai năm 2023 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức đang diễn ra là một sân chơi thể thao lành mạnh nhằm góp phần vừa gìn giữ, phát huy các môn thể thao truyền thống, vừa tăng cường rèn luyện sức khỏe, gắn kết tình đoàn kết các dân tộc trên địa bàn. Đến với Hội thi năm nay, nhờ có sự chuẩn bị kĩ lưỡng về lực lượng nên các VĐV đã tạo ra những cuộc tranh tài hết sức sôi nổi và hấp dẫn.

Việt dã là môn thi mở đầu của Hội thi thể thao các DTTS tỉnh Gia Lai năm 2023, đây cũng là một trong những môn thi thu hút đông đảo vận động viên tham gia với gần 100 VĐV ở 2 nội dung 5km nam và 3km nữ. Là môn đòi hỏi độ bền và sức khỏe, nhưng với sự luyện tập, chuẩn bị chu đáo, các vận động viên đều đặt quyết tâm giành thành tích cao nhất về cho đơn vị mình.

VĐV Li Ưm – HCV chạy Việt dã nam, Đoàn VĐV huyện Đak Đoa chia sẻ “2 năm nay em thi đầu đạt giải Nhất, em rất là vui và em cũng muốn giải được tổ chức nhiều lần để em tham gia và đạt nhiều giải hơn”.

Gia Lai là địa phương có 44 dân tộc anh em cùng sinh sống. Do vậy, Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số không chỉ là cơ hội cho các VĐV thể hiện sức mạnh của mình thông qua các cuộc tranh tài hấp dẫn, mà còn là dịp để các VĐV thuộc nhiều dân tộc khác nhau có cơ hội giao lưu, qua đó thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc trên vùng đất Badan đầy nắng gió này.

VĐV Đinh Thị Thanh Loan – Dân tộc Tày, Đoàn VĐV huyện Đức Cơ nói “Thi đấu thì ai cũng mong muốn mành giành được chiến thắng, nhưng đây cũng là cơ hội để mình được gặp gỡ, học hỏi nhiều hơn, được chứng kiến những môn thể thao mà mình chưa tiếp xúc bao giờ nên mình đi để học hỏi và cố gắng học tập nhiều hơn”.

VĐV Đinh Brưng – Dân tộc Tày, Đoàn VĐV huyện Đak Pơ chia sẻ “Bản thân tôi rất là vinh dự được huyện đưa đi tham gia Hội thi thể thao các DTTS . Đi thì mình cũng học hỏi được nhiều điều từ anh em, bạn bè để từ đó mình rút kinh nghiệm cho những lần thi đấu tiếp theo”.

Với 7 môn thi đấu gồm: Chạy việt dã, Bóng đá nam, Bóng chuyền nam, Bắn nỏ, Đẩy gậy, Chạy Cà kheo và Kéo co, Hội thi thể thao các DTTS tỉnh Gia Lai đã thu hút 478 VĐV của 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia. Đây là lần tổ chức mà số lượng VĐV tham gia đông nhất và các địa phương tham gia đầy đủ nhất trong hơn 20 lần Hội thi được tổ chức. Không những thế, ở từng môn thi đấu, chất lượng VĐV tham gia cũng đã được nâng lên cao hơn so với các lần trước. Do đó, Hội thi đã mang đến cho người xem những cuộc tranh tài hết sức dấp dẫn.

Ông Nguyễn Văn Ý – Phó Giám đốc Sở VH – TH & DL Gia Lai cho biết “Điều đó đã thể hiện sự quan tâm của Cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương đến công tác nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, các hoạt động thể thao của bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị cũng đã có sự chuẩn bị rất chu đáo về lực lượng nên chất lượng chuyên môn của Hội thi được nâng lên đáng kể so với trước”.

Các nội dung thi đấu của hội thi đang diễn ra sôi nổi, thực sự là ngày hội gắn kết các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Đây còn là dịp để Ban tổ chức tuyển chọn lực lượng vào đội tuyển của tỉnh ở các môn thi đấu tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc, khu vực II năm 2023 vào trung tuần tháng sáu tới mà Gia Lai là đơn vị chủ nhà./.

Quốc Linh – Minh Trung – Duy Linh

