Sôi động thị trường hoa Tết

Chưa đầy 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023. Hiện các nhà vườn trồng hoa Tết trên địa bàn TP.Pleiku đang rộn ràng cảnh thương lái về mua hoặc đặt hàng để cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán. Năm nay, hoa Tết đa dạng về chủng loại và màu sắc.

Thời điểm này, các vườn hoa cúc đại đóa, cúc mâm xôi, vạn thọ, dạ yến thảo… đã khoe sắc, sẵn sàng cho chợ Tết. Tại các nhà vườn trồng các giống hoa truyền thống đang rộn ràng cảnh thương lái, khách mua đến đặt hàng, chọn hoa, chở hoa đi khắp nơi tiêu thụ. Năm nay, ở khu vực Tổ 9, phường Hoa Lư, nơi được mệnh danh là “Làng hoa” của TP.Pleiku hoa Tết tăng cả về số lượng và đa dạng về chủng loại, đặc biệt nhiều nhà vườn còn chọn trồng thêm những giống có màu hoa mới để tăng sức hút và dễ tiêu thụ.

Bà Lâm Thị Vân – Tổ 9, phường Hoa Lư, TP.Pleiku chia sẻ: “Vụ hoa năm nay nói chung hoa rất đẹp. Các thương lái đặt hàng và đến lấy hoa rất sớm. Nên nói chung là rất phấn khởi”.

Với điều kiện thời tiết thuận lợi, hoa năm nay nở đẹp, đều. Riêng cúc mâm xôi loại mini nở muộn hơn do thời tiết cuối năm trở lạnh. Hiện các nhà vườn đang chăm sóc, kích thích để hoa nở kịp trước Tết. Giá cả các mặt hàng hoa cũng tăng nhẹ so với năm ngoái khoảng 5-10%. Thời điểm này, nhiều nhà vườn cho biết không đủ hoa để giao cho khách. Lượng thương lái đến hỏi mua hoa cũng tăng nhiều so với năm ngoái.

Bà Nguyễn Thị Tường Vy – Tổ 8, phường Phù Đổng, TP.Pleiku cho biết: “Năm nay năm đầu tiên tôi bán hoa Tết. Đi lựa hoa thì thấy hoa rất đẹp. Cũng mừng vì nhà vườn đã nhận cọc và tôi đã mua được hoa đẹp. Vì lúc đầu họ còn sợ không đủ hoa giao nên không dám nhận cọc. Cũng hy vọng là năm nay sẽ bán được”.

Kinh tế dần phục hồi, thị trường nhìn chung ổn định. Vụ hoa Tết năm nay có nhiều tín hiệu khả quan. Nhà vườn hiện rất phấn khởi. Các thương lái bán hoa tại chợ Tết đều kỳ vọng thu được lợi nhuận trong vụ hoa này.

Trương Trang, Duy Linh

Lượt xem: 2