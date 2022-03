Số vụ phạm pháp hình sự trong tháng 2.2022 giảm so với tháng trước liền kề

Trong tháng 2.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thụ lý điều tra 58 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh; chiếm nhiều nhất là trộm cắp tài sản (21 vụ), cố ý gây thương tích (10 vụ), giết người ( 5 vụ), đánh bạc ( 5 vụ) và hiếp dâm người dưới 16 tuổi (4 vụ).

So với tháng trước liền kề, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh Gia Lai giảm 8 vụ thụ lý, giảm 6 vụ xảy ra, giảm 2 người chết, song tăng 5 người bị thương và tăng 4 trẻ em bị xâm hại. Địa bàn phạm tội tập trung nhiều ở thành phố Pleiku 14 vụ, thị xã An Khê 5 vụ, Chư Sê 10 vụ; Chư Păh 8 vụ; Đak Đoa 5 vụ. Lực lượng công an đã điều tra làm rõ 48/58 vụ, đạt tỷ lệ 84,48%, làm rõ 88 đối tượng, bắt xử lý 49 đối tượng; thu hồi 200 triệu đồng.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

