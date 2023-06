Sở VH-TT&DL Khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi, chống đuối nước

Sáng nay (6/6), Sở VH-TT&DL Gia Lai phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi, chống đuối nước năm 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Nhung- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT&DL Gia Lai nhấn mạnh: Thời gian qua, ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước nói chung và Gia Lai nói riêng, tai nạn, tử vong do đuối nước là 1 trong những tai nạn thương tích phổ biến và gây tử vong hàng đầu ở trẻ. Tại tỉnh Gia Lai trong năm 2022 đã xảy ra 60 vụ đuối nước làm 59 người chết, đa phần nạn nhân là trẻ em. Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh cũng đã có 34 trẻ tử vong do đuối nước, cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước. Những con số đáng lưu ý trên là điều đáng quan tâm, trăn trở của các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương cũng như mỗi gia đình và toàn xã hội trong việc chung tay thực hiện các biện pháp nhằm tham gia phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, qua đó góp phần hạn chế những vụ đuối nước thương tâm ở trẻ, nhất là trong dịp hè. Ngoài việc phát động, tổ chức tập huấn, tập luyện môn bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước, các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương và các đơn vị, gia đình cần quan tâm, tạo điều kiện cho các em bơi và học bơi, đồng thời cảnh báo kịp thời các nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ, qua đó giúp các em có môi trường sống, sinh hoạt an toàn, lành mạnh và có mùa hè bổ ích, ý nghĩa.

Dịp này, Sở VH-TT&DL đã tổ chức Giải vô địch bơi năm 2023. Giải diễn ra từ ngày 6 đến 8/6, thu hút hơn 150 em đến từ các địa phương, đơn vị tham gia, qua đó giúp các em có cơ hội cọ sát, nâng cao kỹ năng bơi lội và rèn luyện sức khỏe, qua đó nâng cao các kỹ năng trong cuộc sống, sinh hoạt./.

Thiên Thanh – Viễn Khánh

Lượt xem: