Sáng nay (27/2), tại Hội trường 2/9, TP. Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Sơ kết và Gặp mặt điển hình tiên tiến trong thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 – 2024. Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh – Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh, cùng các điển hình, tiên tiến trong thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 – 2024.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nêu rõ: Biên giới, lãnh thổ là thiêng liêng đối với mỗi quốc gia, dân tộc, bất khả xâm phạm. Biên giới quốc gia có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Biên giới quốc gia ổn định là điều kiện để đảm bảo cho một quốc gia hòa bình và phát triển. Xác định rõ tầm quan trọng đó, thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã quán triệt, triển khai và thực hiện hiệu quả các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”, góp phần quan trọng trong việc củng cố quốc phòng – an ninh; chủ quyền, biên giới lãnh thổ được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Từ thực tiễn lịch sử sinh động của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vai trò và sức mạnh to lớn của quân chúng Nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới luôn là lực lượng “Đứng ở đầu sóng ngọn gió, thường xuyên và bền bỉ”, kiên cường bám trụ cùng với Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; thấm nhuần và phát huy truyền thống đó, ngày 22/2/1989 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định 16/HĐBT lấy ngày 3/3 hàng năm là “Ngày Biên phòng toàn dân”. Quán triệt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, coi trọng đến sự ổn định và phát triển ở khu vực biên giới; thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành đầu tư thúc đẩy sự phát triển toàn diện ở khu vực biên giới. Tại hội nghị hôm nay, là dịp để chúng ta đánh giá toàn diện kết quả 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024 trên địa bàn tỉnh; trong đó cần chỉ rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được theo Quyết định số 16 của Hội đồng Bộ trưởng, xác định rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, xác định nội dung, chương trình, biện pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện trong những năm tiếp theo đạt hiệu quả thiết thực; đồng thời thông qua hội nghị sơ kết tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, biểu dương cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia xây dụng khu vực biên giới vững mạnh.”

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Báo cáo trung tâm và các báo cáo tham luận tại Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 – 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tỉnh Gia Lai có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng – an ninh của khu vực Tây Nguyên và có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia với chiều dài trên 80 km. Xác định tầm quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả các nội dung “Ngày biên phòng toàn dân” trên phạm vi toàn tỉnh với 6 nhiệm vụ trọng tâm; nhất là ở khu vực biên giới. Trong đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng vai trò nòng cốt, chuyên trách. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ lãnh thổ biên giới quốc gia trong tình hình mới và xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc; góp phần quan trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Trong quá trình triển khai thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Ông Lê Ngọc Quý – Chủ tịch UBND huyện Ia Grai nói: “Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Vệ việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngảnh cùng các lực lượng Biên phòng đứng chân trên đi bàn triển khai thực hiện và xác định đây là một chủ trương rất quan trọng, thiết thực đối với công tác bảo vệ toàn vẹn chủ quyên lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thành lập Ban Chỉ đạo và 22 tổ tự quản (19 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng, 02 tổ tự quản đường biên, cột mốc, 01 tổ tự quản khu vục tàu thuyên) với tổng số 139 thành viên; tuyên truyền được 524 lần/7.336 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; vận động được hơn 3.231 hộ gia đình trên địa bản 02 xã ký bản cam kết tự nguyện tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; thường xuyên củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tin cậy, hiểu biết, tăng cường mối quan hệ mối quan hệ truyền thống, đoàn kết gắn bó, sự ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau giữa huyện la Grai/Việt Nam với huyện Đun Mia, huyện Ô Za Dao, Campuchia góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.”

Bà Rơ Chăm H’Hồng – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai phát biểu: “Thực hiện hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội LHPN Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và huy động nhiều tổ chức, cá nhân mạnh thường quân hỗ trợ, giúp đỡ 07 xã thuộc 03 huyện biên giới xây dựng 33 mái âm tình thương; tặng trên 1.000 bồn nước sạch; khám, điều trị, cấp phát thuốc miễn phí cho 23.381 lượt người; tặng 4.066 xuất quà; tặng 478 phương tiện sinh kê; nhắn 9.266 tin nhắn ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương ” để chung tay xây dựng mô hình sinh kế cho phụ nữ vùng biên giới; nhân dịp tết nguyên đán hàng năm phối hợp tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết, tết biên cương” với các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, gói bánh chưng xanh, khám, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho hội viên phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, gia đình chiến sỹ khó khăn… với tổng giá trị ủng hộ, hỗ trợ gần 8 tỷ đồng.”

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã phát biểu ghi nhận những thành tích và đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai các nội dung quan trọng, trọng tâm trong thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”. Thông tin chi tiết về Hội nghị Sơ kết và Gặp mặt điển hình tiên tiến trong thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 – 2024, chúng tôi sẽ phản ánh trong Chương trình Thời sự tối nay./.

Đức Hải – Ksor Tuối – Huy Toàn

