Sở Giáo dục và Đào tạo khai mạc Giải bơi học sinh phổ thông lần thứ III năm 2022

Sáng nay (28/10), Sở Giáo dục và Đào tạo đã khai mạc Giải bơi học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai lần thứ III năm 2022 và phát động phong trào học bơi phòng chống đuối nước cho học sinh.

Tham gia giải bơi năm nay có 248 vận động viên đến từ 25 đoàn, trong đó có 8 Phòng Giáo dục và 17 đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Giải bơi được tổ chức hàng năm nhằm tạo sân chơi, môi trường để các em học sinh tham gia tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực; tạo điều kiện cho các vận động viên là học sinh, cán bộ, nhà giáo có cơ hội giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác an toàn phòng chống đuối nước ở trẻ em, học sinh. Hiện nay, tỷ lệ trẻ em biết bơi và có kỹ năng an toàn dưới nước trên địa bàn tỉnh vẫn còn thấp. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ, trong đó, phổ biến là trẻ không biết bơi và thiếu kiến thức, kĩ năng phòng tránh tai nạn đuối nước. Thông qua giải bơi lần này sẽ giúp lan toả phong trào tập luyện môn bơi trong các trường phổ thông từ đó sẽ góp phần vào mục tiêu giáo dục toàn diện. Đây là giải bơi thường niên do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức để xây dựng phong trào bơi lội rộng khắp toàn tỉnh, cũng như tạo sự lan toả thu hút sự chung tay của xã hội đồng hành cùng ngành Giáo dục trong công tác triển khai phong trào học bơi an toàn và các giải pháp can thiệp phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em./.

