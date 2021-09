Sở Công thương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021.

Ngành Công Thương đã hoàn thành được mục tiêu không để đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa, đảm bảo hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, nhu cầu tiêu dùng của người dân dù tình hình dịch bệnh Covid-19 liên tục có những diễn biến phức tạp. Đó là nhận định lạc quan được lãnh đạo Sở Công Thương Gia Lai đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021 được tố chức vào sáng nay 27/9.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Gia Lai, trong 9 tháng đầu năm, dù tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ của tỉnh. Tuy nhiên, ngành Công Thương Gia Lai đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tìm kiếm giải pháp, đưa các mặt hoạt động quản lý Nhà nước lĩnh vực thuộc ngành quản lý có những kết quả đáng ghi nhận, các chỉ tiêu của ngành đều tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, trên lĩnh vực công nghiệp, chỉ số sản xuất của ngành ước thực hiện 9 tháng tăng 12,43% so với cùng kỳ, tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 16 nghìn 800 tỷ đồng, tăng 11,36% so với cùng kỳ. Về thương mại – dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 54 nghìn 200 tỷ đồng. Hoạt động xuất nhập khẩu, kinh tế biên mậu cũng có những bước tăng trưởng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 450 triệu đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ; khối lượng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực có sự gia tăng, đặc biệt là cà phê, trái cây. Kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh, ước đạt gần 624 triệu đồng do nhu cầu nhập máy móc, thiết bị một số dự án năng lượng tái tạo triển khai thi công lắp đặt thiết bị. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua biên giới ước đạt 93 triệu USD. Trong các tháng còn lại của năm 2021, ngành công thương sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, vừa tăng cường phòng chống dịch; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp nhà máy phát triển ổn định, các dự án điện gió thi công đúng tiến độ. Thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại đối với sản phẩm OCOP của tỉnh; đảm bảo hàng hóa, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân.

Ngọc Hà, Phi Long

