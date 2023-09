Sở Công Thương Gia Lai Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2023

Sáng 26/9, Sở Công Thương Gia Lai tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 và dự kiến nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Trong 9 tháng, Sở Công Thương tiếp tục tham mưu cho tỉnh triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển công nghiệp – thương mại. Các lĩnh vực của ngành tiếp tục phục hồi và có bước tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước thực hiện trên 21.825 tỷ đồng, đạt 69% so với kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 66.642 tỷ đồng, tăng 12,27% so với cùng kỳ năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu đạt 570 triệu USD, đạt 83,82% kế hoạch.

Trong 3 tháng còn lại của năm 2023, ngành Công Thương tiếp tục triển khai các giải pháp trọng tâm phát triển công nghiệp – thương mại và xuất nhập khẩu. Phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cao năng lực, kiến thức về thương mại, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Tại Hội nghị đã thảo luận, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, dự kiến chỉ tiêu của ngành Công Thương năm 2024. Trong đó dự kiến Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp năm 2024 tăng 9,1% so với năm 2023; Tổng giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,7% so với ước thực hiện 2023. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ dự kiến ước đạt 123.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 750 triệu USD, tăng 10% so với ước thực hiện năm 2023./.

Lê Thư – Mạnh Hà

Lượt xem: