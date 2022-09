Sẽ xử lý nghiêm các nhà thầu chậm khắc phục tình trạng mất an toàn giao thông

Mới đây, sau khi phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra hiện trường thi công Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 19), Cục Quản lý đường bộ III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) phát hiện nhiều nhà thầu thi công trên tuyến tiếp tục để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông.

Cụ thể, mặt đường trên tuyến thi công phát sinh nhiều ổ gà, bong tróc nhưng không được sửa chữa kịp thời. Việc thi công mở rộng nền đường 2 bên thiếu cọc tiêu, dây phản quang, rào chắn, không có người hướng dẫn, điều tiết giao thông. Ngoài ra, các cây cầu tạm thường xuyên gây ùn tắc giao thông nhưng không có người hướng dẫn giao thông 2 đầu cầu; móng cầu tạm làm bằng rọ đá nguy cơ xói mòn, gây mất an toàn trong mùa mưa lũ. Bên cạnh đó, công tác thi công đào khuôn đường đã lâu nhưng không hoàn trả kết cấu mặt đường, gây khó khăn cho việc đi lại. Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 19 vừa thi công, vừa khai thác, Cục Quản lý đường bộ III yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 là chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu thi công khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế; nếu chây ì Cục sẽ thu hồi giấy phép thi công đã cấp, đồng thời báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét trách nhiệm đối với Ban Quản lý dự án 2. Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Cục Quản lý đường bộ III đã ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các nhà thầu để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến trong quá trình thi công; song việc khắc phục vẫn diễn ra rất chậm chạp…/.

Đoàn Bình, Phi Long

