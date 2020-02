Sáng chế dung dịch rửa tay khô Nano bạc – góp phần phòng chống Covid – 19

Tạo ra dung dịch rửa tay khô Nano bạc không phải là mới và cũng không quá khó, bởi quá trình pha chế các dung dịch với nhau để tạo ra một sản phẩm có thể sử dụng để rửa tay một cách an toàn đều được tính theo tỷ lệ phần trăm. Nhưng đáng ghi nhận là trong thời điểm cả nước đang chung tay phòng, chống vi rút Corona (Covid – 19) thì việc sáng chế dung dịch rửa tay của thầy cô giáo và các em học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương trong thời điểm này là rất đáng ghi nhận.

Gần 30 em học sinh và thầy cô giáo Tổ Hóa Học – Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Tp. Pleiku đang miệt mài thực hiện các bước pha chế dung dịch gồm các dung dịch: Nano bạc, cồn, hương liệu và một số chất tăng cường khác. Ý tưởng này được ấp ủ cách đây gần nửa tháng.

Cô giáo Trần Thị Anh Thư, Tổ Hóa học – Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP. Pleiku chia sẻ: “Lúc mới nghĩ ra ý tưởng thì chỉ nghĩ là làm ra một vài chục lít để sử dụng trong trường thôi để vừa tiết kiệm được kinh tế, bây giờ ra ngoài mua cũng không có. Ý tưởng đó cô trò cố gắng tìm tòi trao đổi với nhau. Một sự tình cờ là nhờ các trường đại học ở Tp. Hồ Chí Minh với Huế tài trợ về nguồn nguyên liệu, nó cũng không đắt tiền lắm nhưng mà kiếm rất là khó”.

Để tạo được dung dịch rửa tay thì chất liệu quan trọng nhất là Nano Bạc, và dung dịch này cũng không dễ tìm mua ở thị trường Gia Lai. Do đó ngay khi nhận được hỗ trợ của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế thông qua nhóm từ thiện Fly To Sky thì cô trò của Trường THPT Chuyên Hùng Vương mới bắt tay vào làm. Những thành viên của nhóm từ thiện Fly To Sky hầu hết là các em học sinh Hùng Vương nên cũng khá thuận lợi trong quá trình sáng chế sản phẩm.

Em Lê Văn Phúc, Trưởng nhóm từ thiện Fly To Sky, Gia Lai nói: Bản thân em cũng là một học sinh của trường cho nên em muốn đóng góp gì đó cho trường, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh hiện nay nên em quyết định nguồn tài trợ hóa chất và phối hợp với Tổ hóa của trường Chuyên Hùng Vương thực hiện chiến dịch này tại một số trường trên địa bàn thành phố.

Em Mai Lê Lam Khuê, HS 10C2A – Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP. Pleiku cũng chia sẻ: “Trước hết đây là chiến dịch của nhóm từ thiện Fly To Sky. Vì là một thành viên của nhóm nên em nghĩ mình phải có trách nhiệm tham gia cũng như là hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch nCov này. Mặc dù tỉnh Gia Lai chưa có có ca bệnh nào nhưng chúng ta phải phòng ngừa”.

Theo dự kiến, các em học sinh sẽ làm ít nhất là 200 lít dung dịch rửa tay khô Nano bạc. Ngoài cung cấp cho các thầy cô giáo và các bạn học sinh của trường mình sử dụng thì vào thứ 2 tuần tới (17/2) những em học sinh của nhóm từ thiện Fly To Sky, đồng thời cũng là học sinh của Trường THPT Chuyên Hùng Vương sẽ đem tặng cho 21 trường học trên địa bàn thành phố Pleiku, mỗi trường khoảng 4 đến 5 lít. Giá thành mỗi chai như thế này không nhiều nhưng với mục đích là cùng chung tay góp phần phòng chống dịch bệnh thì các em đã làm được việc có ý nghĩa trong khả năng của mình./.

